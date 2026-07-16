Las cinco reglas de oro para podar el jardín a finales de verano sin dañar las plantas

Con la llegada de septiembre, muchos jardines presentan un aspecto más apagado que al inicio del verano. Las altas temperaturas, la falta de lluvias y el intenso esfuerzo realizado durante la floración pasan factura a numerosas especies. En este contexto, la poda deja de ser una cuestión meramente estética para convertirse en un cuidado esencial que ayuda a las plantas a recuperarse y afrontar los meses más fríos en mejores condiciones.

Los especialistas coinciden en que, al terminar el verano, las intervenciones deben ser siempre ligeras y orientadas al mantenimiento. El objetivo es eliminar flores marchitas, ramas secas o brotes desordenados, evitando que la planta siga gastando energía en producir semillas y favoreciendo la aparición de nuevos brotes o una segunda floración en aquellas especies que tienen esa capacidad.

Sin embargo, uno de los errores más frecuentes es realizar podas demasiado agresivas cuando aún persisten temperaturas muy elevadas. En pleno calor, las heridas cicatrizan peor y los tejidos recién cortados quedan más expuestos al sol y a posibles enfermedades.

Las especies que más agradecen una poda de finales de verano

Entre las plantas que mejor responden a esta intervención destacan los rosales. Una vez terminada la primera gran floración, eliminar las rosas marchitas cortando justo por encima de una hoja con cinco foliolos permite redirigir la energía hacia nuevos brotes y favorece una segunda floración durante el otoño.

La lavanda también agradece un ligero recorte cuando sus espigas ya se han secado. El corte debe limitarse a la parte verde de la planta, evitando llegar a la madera vieja, ya que esta apenas tiene capacidad para rebrotar. Además de mantener una forma compacta, esta poda evita que el arbusto se vuelva excesivamente leñoso con el paso de los años.

Las distintas variedades de salvia ornamental son otras grandes beneficiadas. Rebajar aproximadamente un tercio de su volumen tras la floración favorece la aparición de nuevos tallos y prolonga el atractivo ornamental durante varias semanas más.

En el caso de las trepadoras, como el jazmín o la buganvilla, el final del verano es un buen momento para eliminar ramas descontroladas, limpiar flores secas y mejorar la aireación de toda la planta. De este modo se controla su crecimiento sin comprometer la floración del año siguiente.

Las hortensias requieren un tratamiento más cuidadoso. En la mayoría de variedades basta con retirar las inflorescencias marchitas respetando siempre las yemas que darán lugar a las flores de la próxima temporada. Una poda excesiva puede dejar al arbusto sin floración durante todo un año.

Qué plantas es mejor dejar para más adelante

Aunque muchas especies admiten pequeños recortes tras el verano, otras conviene no tocarlas hasta la llegada del invierno o el inicio de la primavera.

Los árboles de hoja caduca y la mayoría de los frutales no deben recibir podas estructurales durante los meses de más calor. En esta época mantienen una intensa actividad fisiológica y eliminar una parte importante de su copa supone un estrés adicional que puede debilitar seriamente la planta.

Los coníferos, como cipreses, tuyas o pinos, también requieren especial precaución. Si se corta más allá del follaje verde, muchas de estas especies son incapaces de rebrotar desde la madera vieja, dejando zonas desnudas de forma permanente.

Por eso, los expertos recomiendan limitarse únicamente a pequeños recortes superficiales para mantener la forma, dejando las podas importantes para las épocas de reposo vegetativo.

Cinco reglas para podar sin dañar la planta

Tan importante como decidir qué plantas podar es saber cómo hacerlo. Una de las principales recomendaciones consiste en evitar las horas centrales del día. Lo ideal es trabajar a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando las temperaturas son más suaves y las heridas cicatrizan con mayor facilidad.

También resulta imprescindible utilizar herramientas perfectamente afiladas y desinfectadas. Un corte limpio reduce el riesgo de infecciones y favorece una recuperación mucho más rápida.

Los cortes deben realizarse siempre unos milímetros por encima de una yema sana y con una ligera inclinación que facilite el drenaje del agua de lluvia o del riego, evitando que se acumule sobre la herida.

Tras la poda, un riego moderado ayuda a la planta a superar el estrés generado por la intervención. En ejemplares especialmente sensibles también puede ser recomendable aplicar un abonado orgánico suave que favorezca la emisión de nuevos brotes.

Por último, los especialistas recuerdan una norma básica que evita muchos problemas: cuando existan dudas, siempre es preferible podar menos que demasiado. Una intervención ligera puede corregirse más adelante, mientras que una poda excesiva durante una ola de calor puede comprometer seriamente el desarrollo de la planta.

Con unas pocas actuaciones bien planificadas al finalizar el verano, el jardín llegará al otoño mucho más equilibrado, las plantas conservarán mejor sus reservas y muchas de ellas sorprenderán con una nueva floración antes de la llegada del invierno. Más que una simple tarea de mantenimiento, la poda de finales de verano es una inversión en la salud y la belleza del jardín durante todo el año.