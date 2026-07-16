Los "pantalones asesinos" de Zara: el diseño que provoca caídas y visitas al hospital

Zara ha lanzado esta temporada un inesperado enemigo para sus consumidoras: un pantalón largo fluido que se ha hecho viral no solo por su comodidad, frescura y variedad de colores, sino porque provoca caídas a las mujeres que se lo ponen. Las redes sociales se han llenado este verano de vídeos de clientas que terminan en el suelo cuando llevan los pantalones puestos y terminan visitando el hospital por graves fracturas en extremidades y brechas en la cabeza.

¿Qué hace a este diseño tan peligroso? Se trata de un pantalón aparentemente normal, de tiro alto con cintura elástica y bolsillos delanteros, con pernera ancha, disponible en seis colores y con un precio de 22,95 euros. El problema es que durante el movimiento, al ser tan anchos y en ocasiones demasiado largos para quien los porta, las clientas se enganchan con el pie en la pernera mientras caminan y terminan de boca en el suelo.

Las redes sociales han bautizado a este fenómeno como "los pantalones asesinos de Zara", no solo en España, también entre consumidoras en el extranjero. La mayoría de las lesiones son arañazos en las manos, los brazos y las rodillas, pero algunas mujeres han llegado incluso a hacerse esguinces de tobillo o romperse el codo.

Tal y como la estilista Clare Chambers declaró al periódico Metro, "cuanto más ancha sea la pierna, más probable es que se enganche y se enrolle alrededor de la pierna o el pie opuesto, provocando que quien la use tropiece y se caiga". Por tanto, no se trata de algo que solo ocurra con el diseño de Zara, sino con este tipo de prendas en general.

@cnn Some women are posting online about a pair of Zara trousers that they claim have caused them injury. People say the wide-leg trousers are so wide that they trip over them. CNN reached out to Zara, and they did not respond. ♬ original sound - CNN - CNN

@watson_news In den sozialen Medien kursieren aktuell Videos von Frauen, die vor einer Hose warnen 🤨 Dabei handelt es sich um eine Leinenhose, die vom Fast-Fashion-Hersteller Zara hergestellt und verkauft wird. Nutzerinnen teilen Videos, wie sie stolpern und stürzen, während sie die Hose tragen. Sie teilen Bilder der Verletzungen, die sie sich bei den Stürzen zugezogen haben. Von Schürfungen und Prellungen bis hin zu Brüchen sei alles dabei. Vereinzelte Frauen sollen sich bei den Stürzen Kniegelenke oder Ellenbogen gebrochen haben. #leben #lifestyle #zara ♬ original sound - watson_news

Aunque las redes están llenas de testimonios de caídas, también hay numerosos consejos para evitar este problema. "Yo los tengo y los uso solo con plataformas, jamás uso un pantalón que arrastre"; "es de sentido común el riesgo de tropezarte si te arrastra la tela", se puede leer en los comentarios de los vídeos haciendo referencia al largo de los pantalones.