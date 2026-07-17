El secreto para que las plantas aromáticas sobrevivan y el problema del supermercado

Las plantas aromáticas son unas de las especies más populares para cultivar en casa. Romero, tomillo, albahaca, menta o lavanda no solo aportan aroma y sabor a la cocina, sino que también embellecen terrazas, balcones y jardines. Sin embargo, muchas personas descubren que, pocas semanas después de comprarlas, empiezan a marchitarse o incluso terminan muriendo. En la mayoría de los casos, el problema no está en la planta, sino en los cuidados que recibe.

Aunque solemos pensar que todas las aromáticas necesitan el mismo trato, cada especie procede de un hábitat diferente y tiene necesidades muy concretas de agua, luz y sustrato. Conocer esas diferencias es la clave para mantenerlas sanas durante mucho más tiempo.

No todas las aromáticas son iguales

Uno de los errores más frecuentes consiste en tratar todas las plantas aromáticas de la misma manera. Sin embargo, pueden dividirse en dos grandes grupos con necesidades completamente distintas.

Por un lado están las especies mediterráneas, como el romero, el tomillo, la lavanda o el orégano. Son plantas adaptadas a suelos pobres, secos y muy soleados. Necesitan varias horas de sol directo al día, un sustrato muy drenante y dejar que la tierra se seque entre riegos. Su principal enemigo es el exceso de agua, ya que el encharcamiento favorece la pudrición de las raíces.

En el otro extremo se encuentran especies como la albahaca, la menta, el cilantro o el perejil. Estas plantas prefieren una humedad constante, aunque sin excesos, y agradecen ubicaciones con luz abundante pero protegidas del sol más intenso durante las horas centrales del día.

Por esta razón tampoco es recomendable plantarlas juntas en una misma maceta. Sus necesidades de riego son tan diferentes que, con el tiempo, una de ellas acabará sufriendo.

El gran engaño de las macetas del supermercado

Muchas personas compran una albahaca o una menta con un aspecto frondoso y saludable para comprobar pocos días después que empieza a deteriorarse.

La explicación suele estar en cómo se comercializan estas plantas. Las macetas que se venden en supermercados no contienen una única planta, sino decenas de plántulas creciendo muy juntas para ofrecer una apariencia más abundante.

Esta elevada densidad provoca una fuerte competencia entre las raíces por el agua, el espacio y los nutrientes, haciendo que el conjunto resulte difícil de mantener durante mucho tiempo.

Una solución sencilla consiste en sacar el cepellón de la maceta y dividirlo cuidadosamente en varios grupos antes de trasplantarlos por separado. De este modo cada planta dispondrá de más espacio para desarrollarse.

La poda es imprescindible

A diferencia de otras especies ornamentales, las plantas aromáticas necesitan podas frecuentes para mantenerse vigorosas.

Cortar regularmente las puntas de los tallos estimula la aparición de nuevas ramas laterales, favoreciendo una planta más compacta, frondosa y con hojas jóvenes, que son precisamente las de mejor aroma y sabor.

Si no se podan, muchas aromáticas comienzan a lignificarse, es decir, sus tallos se vuelven leñosos y producen menos hojas. Además, disminuye la concentración de aceites esenciales responsables de su característico perfume.

En el caso de la albahaca, existe otro detalle importante. Cuando comienza a florecer interpreta que ha llegado el final de su ciclo vital y deja de concentrar energía en la producción de hojas. Por ello es recomendable eliminar las flores en cuanto aparezcan si se desea prolongar la cosecha.

El drenaje vale más que el fertilizante

Muchas veces se piensa que el secreto para unas aromáticas saludables está en añadir grandes cantidades de abono. Sin embargo, para la mayoría de especies mediterráneas ocurre justamente lo contrario.

El romero, el tomillo o la lavanda están acostumbrados a crecer en terrenos pobres y pedregosos. Un exceso de fertilizante favorece un crecimiento demasiado rápido, pero reduce la concentración de aceites esenciales y, por tanto, su aroma y sabor.

Lo realmente importante es que el agua pueda evacuarse con facilidad. Por ello conviene utilizar macetas con orificios de drenaje y mezclar el sustrato con arena o perlita para evitar la acumulación de humedad.

La menta necesita su propio espacio

Entre todas las aromáticas, la menta merece una mención especial por su extraordinaria capacidad de expansión.

Esta planta se desarrolla mediante estolones subterráneos que colonizan rápidamente el espacio disponible. Si se cultiva junto a otras especies en una jardinera, terminará ocupando gran parte del terreno y dificultando el crecimiento de sus vecinas.

Por ese motivo, lo más recomendable es cultivarla siempre en una maceta independiente.

Mucho más que un condimento

El intenso aroma de estas plantas no solo resulta agradable para las personas. Los aceites esenciales que producen forman parte de su sistema natural de defensa frente a insectos y enfermedades.

Al mismo tiempo, muchas aromáticas ayudan a atraer polinizadores como abejas y mariposas, además de favorecer la presencia de otros insectos beneficiosos para el jardín o el huerto.

Su importancia también va mucho más allá de la cocina. A lo largo de la historia han desempeñado un papel destacado en la medicina tradicional, la perfumería y la elaboración de aceites esenciales. El romero fue considerado una planta sagrada por griegos y romanos, la albahaca ha sido símbolo de devoción en distintas culturas y la menta lleva siglos utilizándose por sus propiedades digestivas.

Cultivar plantas aromáticas con éxito depende, en gran medida, de respetar las condiciones en las que evolucionaron de forma natural. Elegir una buena ubicación, adaptar el riego a cada especie, utilizar un sustrato bien drenado y realizar podas periódicas son pequeños gestos que marcan la diferencia. Con esos cuidados, romero, tomillo, albahaca o lavanda podrán mantenerse saludables durante años y seguir llenando de aroma tanto la cocina como el jardín.