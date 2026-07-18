El gran error al comprar un ventilador: fijarse en los vatios en lugar del caudal de aire

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, la demanda de ventiladores se dispara tanto en las tiendas físicas como en las plataformas de comercio electrónico. Sin embargo, muchos consumidores siguen cometiendo el mismo error a la hora de elegir un modelo: pensar que un mayor número de vatios equivale a una mayor capacidad para refrescar una estancia. Los expertos en eficiencia energética insisten en que esa creencia es incorrecta y puede llevar a comprar un aparato que consume más electricidad sin ofrecer un mejor rendimiento.

La potencia, expresada en vatios (W), únicamente indica la energía que consume el motor del ventilador, pero no refleja la cantidad de aire que es capaz de mover ni la sensación de frescor que proporcionará. Para acertar con la compra conviene fijarse en otros parámetros técnicos que, aunque suelen pasar desapercibidos, resultan mucho más determinantes para el confort y el ahorro energético.

El caudal de aire, el dato realmente importante

El principal indicador para valorar la eficacia de un ventilador es el caudal de aire, normalmente expresado en metros cúbicos por minuto (m³/min) o en CFM (pies cúbicos por minuto). Esta cifra indica el volumen de aire que el aparato puede desplazar y, por tanto, su verdadera capacidad para refrescar una habitación.

Los especialistas recuerdan que un ventilador de diseño eficiente puede consumir apenas 35 vatios y mover más aire que otro de 80 vatios, lo que demuestra que un mayor consumo no implica necesariamente mejores prestaciones.

Como referencia, para una habitación de hasta 12 metros cuadrados se recomienda un ventilador con un caudal mínimo de unos 100 metros cúbicos por minuto. En salones o estancias superiores a los 20 metros cuadrados es aconsejable optar por modelos capaces de superar los 150 metros cúbicos por minuto para garantizar una ventilación adecuada.

El motor también marca la diferencia

Otro de los aspectos fundamentales es el tipo de motor que incorpora el ventilador. Actualmente conviven dos tecnologías: los motores de corriente alterna (AC), más tradicionales, y los de corriente continua (DC), considerados la opción más eficiente.

Los motores AC son más económicos y abaratan el precio de compra, pero suelen generar más ruido, ofrecen menos niveles de velocidad y consumen más electricidad.

Por el contrario, los motores DC pueden reducir el consumo energético hasta en un 70% respecto a un modelo equivalente con motor convencional. Además, funcionan de forma mucho más silenciosa y permiten disponer de un mayor número de velocidades, lo que facilita adaptar el flujo de aire a cada momento del día.

Aunque el desembolso inicial suele ser superior, los expertos consideran que el ahorro energético y el mayor confort compensan la diferencia de precio, especialmente si el ventilador va a utilizarse de forma intensiva durante todo el verano.

El ruido, un factor decisivo

El nivel sonoro es otro de los elementos que más influye en la satisfacción del usuario y, sin embargo, pocas veces se tiene en cuenta durante la compra. Un ventilador muy potente puede terminar siendo incómodo si genera demasiado ruido, especialmente durante la noche.

Los especialistas recomiendan revisar siempre la ficha técnica del producto y comprobar el nivel de decibelios (dB). Para dormitorios o habitaciones infantiles, lo más recomendable son modelos que no superen entre 30 y 40 decibelios en velocidades bajas o medias, ya que ofrecen un funcionamiento prácticamente imperceptible y favorecen el descanso.

Por encima de los 50 decibelios, el ruido puede resultar molesto durante periodos prolongados, por lo que estos modelos suelen ser más adecuados para cocinas, garajes o espacios donde el silencio no sea una prioridad.

Aspas, tamaño y funciones adicionales

El diseño del ventilador también influye directamente en su rendimiento. El tamaño y la inclinación de las aspas determinan la cantidad de aire que puede desplazar con cada giro. En los ventiladores de techo, los modelos de tres o cuatro aspas suelen ofrecer el mejor equilibrio entre eficiencia y consumo.

Los expertos también aconsejan tener en cuenta el tamaño de la estancia antes de elegir el aparato. Para habitaciones pequeñas suelen bastar ventiladores de entre 20 y 40 vatios, mientras que en espacios medianos o grandes puede ser necesario optar por equipos de mayor capacidad, siempre prestando atención al caudal de aire y no únicamente al consumo eléctrico.

Entre las funciones adicionales más valoradas destaca el modo inverso en los ventiladores de techo. Esta opción permite invertir el sentido de giro de las aspas durante el invierno para redistribuir el aire caliente acumulado en el techo, mejorando el rendimiento de la calefacción y contribuyendo a reducir el consumo energético durante los meses fríos.

Qué tipo de ventilador elegir

El mercado ofrece modelos adaptados a prácticamente cualquier necesidad. Los ventiladores de techo destacan por su bajo consumo, su funcionamiento silencioso y su capacidad para distribuir el aire de forma uniforme en habitaciones amplias. Los de pie ofrecen una gran versatilidad gracias a que pueden trasladarse fácilmente de una estancia a otra y permiten regular su altura.

Los ventiladores de torre ocupan poco espacio y suelen combinar un diseño elegante con un nivel sonoro reducido, mientras que los modelos de sobremesa son una solución práctica para escritorios o habitaciones pequeñas. También existen ventiladores de pared, de suelo industrial o modelos equipados con mando a distancia, temporizador o iluminación integrada para quienes buscan funciones adicionales.

En cualquier caso, los especialistas coinciden en una recomendación: antes de decidir la compra conviene dejar en un segundo plano la cifra de los vatios y comprobar otros datos como el caudal de aire, el tipo de motor y el nivel de ruido. Son estos factores los que realmente determinan la capacidad de ventilación, el confort y el ahorro energético a largo plazo.