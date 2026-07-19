El error más frecuente: por qué elegir una maceta por su color puede matar a tus plantas

Elegir una maceta por su color, su diseño o porque combina con la decoración del salón es uno de los errores más frecuentes entre quienes se inician en la jardinería. Con la llegada de la primavera y el aumento de las ventas de plantas para hogares, terrazas y balcones, los expertos recuerdan que el recipiente donde crecerán las raíces es mucho más que un elemento decorativo. El drenaje, el tamaño y el material de fabricación son aspectos decisivos para garantizar el desarrollo de cualquier especie.

Aunque las macetas han ganado protagonismo como complemento decorativo, botánicos y especialistas en jardinería insisten en que una elección equivocada puede provocar problemas de crecimiento, favorecer enfermedades o incluso causar la muerte de la planta. Por ello, recomiendan analizar varios factores técnicos antes de decidir la compra.

El drenaje, el aspecto que nunca debe faltar

La primera comprobación debe hacerse antes incluso de mirar el diseño. Una maceta destinada a plantar directamente debe contar con agujeros en la base que permitan evacuar el exceso de agua tras cada riego.

El encharcamiento continúa siendo una de las principales causas de muerte de las plantas, ya que el agua acumulada desplaza el oxígeno del sustrato y favorece la pudrición de las raíces. Cuando estas permanecen demasiado tiempo sin oxígeno, aparecen hongos y enfermedades que pueden acabar con la planta en pocos días.

Si la maceta elegida no dispone de orificios de drenaje, los expertos aconsejan utilizarla únicamente como cubremaceta. En ese caso, la planta debe permanecer en una maceta interior de plástico con agujeros, que pueda extraerse para regar y volver a introducirse después en el recipiente decorativo.

También recomiendan colocar una pequeña malla sobre el orificio cuando este sea demasiado grande para evitar que el sustrato se pierda con los riegos.

El tamaño también influye en el crecimiento

Otro de los errores más habituales consiste en comprar una maceta mucho mayor de lo necesario con la idea de evitar futuros trasplantes. Sin embargo, un recipiente demasiado grande puede convertirse en un problema.

Cuando la planta dispone de un exceso de espacio, concentra buena parte de su energía en desarrollar nuevas raíces antes que hojas, flores o tallos. Además, la tierra sobrante retiene una mayor cantidad de agua durante más tiempo, aumentando el riesgo de pudrición.

La recomendación general es aumentar el diámetro de la nueva maceta solo unos centímetros respecto a la anterior. Si el recipiente actual mide hasta 25 centímetros de diámetro, el nuevo no debería superar en más de cinco centímetros esa medida. En plantas de mayor tamaño puede ampliarse alrededor de diez centímetros.

La profundidad también debe adaptarse al tipo de planta. Especies como ficus, palmeras o pequeños árboles necesitan recipientes altos para desarrollar correctamente sus raíces, mientras que cactus y suculentas pueden cultivarse en macetas menos profundas.

El material cambia la forma de regar

El aspecto exterior de una maceta puede resultar muy atractivo, pero el material con el que está fabricada influye directamente en la humedad del sustrato y en la temperatura de las raíces.

Las macetas de barro o terracota son porosas y permiten que parte del agua se evapore a través de sus paredes. Esta característica favorece la aireación de las raíces y las convierte en una buena elección para cactus, suculentas o plantas mediterráneas que soportan mal el exceso de humedad.

Como contrapartida, el sustrato se seca antes, por lo que requieren riegos más frecuentes. Además, son más pesadas y pueden agrietarse cuando se exponen a heladas.

Las macetas de plástico, resina o cerámica esmaltada funcionan de forma muy distinta. Al ser impermeables, conservan la humedad durante más tiempo y reducen la frecuencia de riego. Resultan especialmente recomendables para helechos, potos, calatheas, espatifilos y otras especies tropicales que necesitan un sustrato constantemente húmedo.

Sin embargo, también exigen un mayor control del agua, ya que un exceso de riego tarda más tiempo en evaporarse y puede provocar encharcamientos.

La forma interior importa más de lo que parece

No todas las macetas facilitan el crecimiento de la planta. Los especialistas aconsejan evitar los modelos cuya parte central es más ancha que la boca, una forma conocida popularmente como "de barriga".

Aunque pueden resultar muy decorativos, dificultan enormemente el trasplante cuando las raíces ocupan todo el recipiente. En muchos casos es necesario romper la maceta o dañar parte del sistema radicular para extraer la planta.

Las formas rectas o ligeramente cónicas permiten sacar el cepellón con mayor facilidad y reducen el estrés que sufre la planta durante el cambio de recipiente.

Estabilidad y accesorios

Otro aspecto que suele pasar desapercibido es la estabilidad de la maceta. Los modelos con bases demasiado estrechas pueden volcar con facilidad cuando albergan plantas altas o de gran follaje, especialmente en balcones, terrazas o viviendas con mascotas.

También es recomendable utilizar un plato adaptado al tamaño del recipiente cuando este dispone de agujeros de drenaje. De esta forma se recoge el agua sobrante tras el riego sin impedir que las raíces respiren correctamente.

En definitiva, los expertos coinciden en que una buena maceta debe cumplir tres requisitos básicos: disponer de un sistema de drenaje eficaz, tener un tamaño proporcionado al desarrollo de la planta y estar fabricada con un material adecuado para sus necesidades de humedad. Solo después de comprobar estos aspectos conviene fijarse en el diseño, el color o el estilo decorativo. Elegir correctamente el recipiente no solo mejora el aspecto de la planta, sino que puede marcar la diferencia entre un crecimiento saludable y la aparición de problemas difíciles de corregir.