Las plantas y flores que alcanzan su máximo esplendor en agosto pese al intenso calor

Mientras muchas plantas sufren las altas temperaturas del verano, otras alcanzan precisamente en agosto su momento de mayor esplendor. Las jornadas largas, el intenso sol y el calor favorecen la floración de numerosas especies que convierten jardines, terrazas y balcones en espacios llenos de color cuando otras variedades comienzan a acusar el desgaste de la estación.

Los expertos en jardinería recuerdan que el mes de agosto no tiene por qué ser sinónimo de jardines apagados. Elegir especies adaptadas al clima estival permite disfrutar de una floración continua incluso durante las semanas más calurosas del año. Además, este periodo también resulta clave para planificar el huerto de otoño con la siembra de nuevas hortalizas.

Hibisco, el rey del verano

Entre las plantas que mejor aprovechan el calor destaca el hibisco (Hibiscus rosa-sinensis), una de las especies ornamentales más llamativas del verano gracias a sus grandes flores en tonos rojos, amarillos, rosas o naranjas.

Aunque cada flor permanece abierta apenas uno o dos días, la planta produce nuevos capullos de forma constante durante agosto, ofreciendo una floración prácticamente ininterrumpida.

Para mantenerse en pleno rendimiento necesita muchas horas de sol directo y riegos frecuentes, procurando que el sustrato permanezca húmedo sin llegar a encharcarse.

La lantana resiste donde otras se marchitan

Otra de las protagonistas del verano es la lantana (Lantana camara), un arbusto muy resistente capaz de soportar largas jornadas de sol intenso sin perder vigor.

Sus pequeñas flores agrupadas en ramilletes cambian de tonalidad conforme envejecen, combinando amarillos, naranjas, rosas y rojos sobre una misma planta. Precisamente esa floración continua convierte a la lantana en una de las opciones más utilizadas en jardines mediterráneos y espacios con escaso mantenimiento.

Buganvilla, color para fachadas y pérgolas

Pocas imágenes representan mejor el verano que una buganvilla cubriendo una fachada o una pérgola. Durante agosto alcanza uno de sus momentos de mayor intensidad cromática gracias al fuerte sol.

Lo que habitualmente se consideran flores son en realidad brácteas, unas hojas modificadas que adquieren colores muy vivos en tonos fucsia, púrpura, naranja o blanco.

Los especialistas recuerdan que la buganvilla florece mejor cuando no recibe demasiados cuidados. Un suelo bien drenado, pocas aportaciones de agua y abundante sol favorecen una floración mucho más abundante que un riego excesivo.

Dalias y gladiolos, protagonistas de los macizos

Las dalias también viven su mejor momento entre agosto y comienzos de septiembre. Sus flores, con una gran variedad de formas y colores, alcanzan ahora su máximo tamaño y ofrecen uno de los espectáculos más llamativos del jardín.

Debido al peso de las inflorescencias, muchas variedades necesitan tutores para evitar que los tallos se doblen con el viento o las tormentas estivales.

Junto a ellas destacan los gladiolos, cuyas altas espigas florales alcanzan su punto álgido a mediados del verano. Sus flores aparecen de forma escalonada a lo largo del tallo, prolongando la floración durante varias semanas.

El girasol alcanza su plenitud

El girasol (Helianthus annuus) completa la lista de las especies que mejor representan el verano. Sembrado durante la primavera, es en agosto cuando alcanza toda su altura y abre completamente sus grandes capítulos florales.

Además de su valor ornamental, durante estas semanas comienza la maduración de las pipas, que posteriormente servirán de alimento para numerosas aves y otros animales.

Agosto también es un buen mes para el huerto

Aunque muchas personas creen que el verano es únicamente época de cosecha, agosto también resulta un momento idóneo para iniciar nuevos cultivos que se recogerán durante el otoño y el invierno.

Entre las hortalizas que pueden sembrarse en estas fechas destacan la rúcula, las espinacas, las acelgas, las remolachas, las zanahorias, las judías enanas y las cebollas babosas. A finales de mes también comienza la siembra en semilleros de brócoli, coliflor y otras coles de invierno.

El calor favorece una rápida germinación, aunque los especialistas recomiendan proteger los semilleros del sol más intenso y mantener una humedad constante para evitar que las plántulas se deshidraten.

Aromáticas en su mejor momento

Las plantas aromáticas también aprovechan las altas temperaturas. La albahaca vive uno de los periodos de mayor crecimiento del año y puede cortarse de forma continua para estimular la aparición de nuevos brotes.

Junto a ella, el perejil, el tomillo o el cilantro pueden plantarse durante estas semanas para seguir produciendo hojas durante los meses posteriores.

Cómo cuidar el jardín durante agosto

Las altas temperaturas obligan a extremar algunos cuidados para mantener las plantas en buen estado. Los expertos aconsejan regar a primera hora de la mañana o al anochecer para reducir la evaporación del agua y evitar el estrés hídrico.

También resulta recomendable aplicar acolchado o mulch sobre el sustrato para conservar la humedad, retirar flores marchitas para estimular nuevas floraciones y revisar periódicamente la aparición de plagas, más habituales durante los periodos de calor intenso.

En definitiva, agosto no tiene por qué convertirse en un mes complicado para el jardín. La elección de especies adaptadas al calor, junto con unos cuidados básicos de riego y mantenimiento, permite disfrutar de espacios exteriores llenos de color incluso durante las semanas más calurosas del año. Además, es un momento estratégico para preparar el huerto de cara a las cosechas del otoño, aprovechando un mes que ofrece mucho más que sol y altas temperaturas.