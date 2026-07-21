Las mejores plantas para sobrevivir a una mudanza y los pasos para prepararlas

Una mudanza supone un cambio importante no solo para las personas, sino también para las plantas. Durante el traslado deben enfrentarse a golpes, cambios de temperatura, menos horas de luz e incluso varios días con un riego limitado. Sin embargo, no todas reaccionan igual. Algunas especies destacan por su resistencia y son capaces de soportar el proceso sin apenas sufrir daños, siempre que se sigan unas pautas básicas durante el transporte.

Las plantas más adecuadas para afrontar una mudanza son aquellas que toleran bien la sequía, los cambios de iluminación y los periodos de estrés. Gracias a estas características pueden pasar varios días en cajas o vehículos de transporte sin que su estado se deteriore de forma importante.

Las especies más resistentes

Entre las plantas de interior que mejor soportan un traslado destaca la Sansevieria, también conocida como lengua de suegra. Sus hojas rígidas y carnosas almacenan agua, soportan cambios de ubicación y necesitan poco riego, lo que la convierte en una de las opciones más resistentes para una mudanza.

Otra de las grandes supervivientes es la Zamioculca —Zamioculcas zamiifolia—. Sus raíces tuberosas almacenan agua y nutrientes, mientras que sus hojas cerosas reducen la pérdida de humedad. Todo ello le permite soportar varios días con poca luz o sin apenas cuidados mientras dura el traslado.

Los cactus y las suculentas también figuran entre las plantas más resistentes. Al acumular agua en sus hojas y tallos, pueden pasar largos periodos sin riego y toleran muy bien los desplazamientos, siempre que viajen protegidos frente a golpes.

En esta lista también aparece la planta araña —Chlorophytum comosum—, una especie especialmente adaptable que soporta distintos niveles de humedad y se aclimata con facilidad a un nuevo entorno.

Además de estas cuatro plantas, otros ejemplares como el poto, el lirio de la paz, el aloe vera o la planta del caucho también destacan por su capacidad para superar un traslado gracias a su resistencia y facilidad de adaptación.

Cómo preparar las plantas antes de la mudanza

El éxito del traslado no depende únicamente de la especie elegida. La preparación también resulta fundamental para reducir el estrés que sufren las plantas.

Los expertos recomiendan regarlas entre dos y tres días antes de la mudanza. De esta manera, el sustrato permanece húmedo, pero no encharcado, evitando que aumente demasiado el peso de la maceta o que el agua termine dañando el embalaje durante el transporte.

También conviene retirar hojas secas o dañadas y, si la planta está en una maceta de cerámica pesada, trasladarla temporalmente a una de plástico para reducir el peso y minimizar el riesgo de rotura.

El embalaje y el transporte

Para proteger las plantas durante el viaje, lo más recomendable es envolver las hojas más delicadas con papel de periódico o plástico de burbujas. Las macetas deben colocarse en cajas resistentes, preferiblemente abiertas o con agujeros de ventilación para que puedan respirar.

Además, es importante que las plantas permanezcan siempre en posición vertical, evitando que queden aplastadas por otros objetos. Si es posible, deberían ser las últimas en cargarse en el vehículo y las primeras en descargarse al llegar al nuevo domicilio.

Los especialistas también aconsejan cubrir la superficie del sustrato con papel de periódico para impedir que la tierra se derrame durante el trayecto y etiquetar las cajas como material frágil para facilitar su manipulación.

La aclimatación en el nuevo hogar

Una vez finalizada la mudanza, las plantas necesitan un periodo de adaptación. Lo ideal es colocarlas en un lugar con unas condiciones de luz similares a las que tenían anteriormente y evitar exponerlas de forma inmediata al sol directo si el entorno ha cambiado de manera significativa.

También conviene esperar unas semanas antes de abonarlas, permitiendo que se recuperen primero del estrés provocado por el traslado. Con estas precauciones, incluso después de un viaje largo, las especies más resistentes podrán adaptarse con facilidad y seguir creciendo con normalidad en su nuevo hogar.