La trampa de las plantas de interior: baratas en la tienda pero carísimas de mantener

Comprar una planta de interior suele parecer una inversión pequeña. Por menos de 10 o 20 euros es posible llevarse a casa un ejemplar vistoso que promete dar vida a cualquier estancia. Sin embargo, algunas especies esconden un coste de mantenimiento mucho mayor del que sugiere su precio inicial. Humidificadores, agua filtrada, sustratos especiales, fertilizantes específicos o tratamientos contra plagas pueden convertir una compra aparentemente barata en un gasto recurrente durante todo el año.

El verdadero desembolso no suele estar en la planta, sino en recrear las condiciones ambientales que necesita para sobrevivir fuera de su hábitat natural. En muchos hogares eso implica aumentar la humedad, mejorar la iluminación o renovar con frecuencia el sustrato, además de afrontar un mayor consumo eléctrico.

Calatheas: bonitas, pero muy exigentes

Las calatheas se encuentran entre las plantas de interior más populares gracias al espectacular dibujo de sus hojas. Los ejemplares jóvenes pueden adquirirse por menos de 10 euros, aunque mantenerlas en buen estado resulta mucho más complicado.

Necesitan una humedad ambiental superior al 60%, una cifra difícil de alcanzar en viviendas con calefacción o aire acondicionado. Además, son muy sensibles a la cal y al cloro del agua corriente, por lo que muchos propietarios recurren al agua destilada o filtrada para evitar que las puntas de las hojas se vuelvan marrones.

El ambiente seco también favorece la aparición de araña roja, una de las plagas más habituales en esta especie.

Alocasias: un imán para las plagas

Las conocidas como 'orejas de elefante' se han convertido en una de las plantas decorativas de moda. Aunque un ejemplar pequeño suele costar entre 12 y 20 euros, requieren cuidados constantes.

Necesitan un sustrato muy aireado, con mezclas de corteza de pino, perlita y fibra de coco para evitar que las raíces se pudran. Durante la época de crecimiento también demandan fertilización frecuente y son especialmente vulnerables a plagas como trips, cochinillas o araña roja, lo que obliga a utilizar tratamientos específicos de forma periódica.

Por su parte, los helechos son baratos de comprar, difíciles de conservar. Los helechos, como el helecho nido de ave o el helecho de Boston, son habituales en viveros y supermercados por apenas unos euros. Sin embargo, sus necesidades de humedad chocan con el ambiente habitual de la mayoría de viviendas.

Estas plantas requieren un nivel de humedad constante y agradecen pulverizaciones frecuentes o el uso de bandejas con agua y arcilla expandida. También sufren con el aire acondicionado y la calefacción, por lo que mantenerlos en buen estado puede obligar a utilizar humidificadores o incluso iluminación artificial si no reciben suficiente luz natural.

Orquídeas: el coste llega después de la compra

Las orquídeas Phalaenopsis son otro ejemplo de planta asequible cuyo mantenimiento puede disparar el presupuesto. Es fácil encontrarlas por entre 6 y 12 euros, pero conservarlas durante años y conseguir que vuelvan a florecer requiere ciertos cuidados específicos.

Necesitan macetas transparentes, sustratos de corteza de pino, fertilizantes adaptados a este tipo de plantas y abundante luz indirecta. En viviendas con poca iluminación, muchos aficionados recurren a lámparas LED de crecimiento para favorecer una nueva floración.

Ficus lyrata y bonsáis: más cuidados de los que parecen

La higuera de hoja de violín (Ficus lyrata) también puede convertirse en una planta costosa con el paso del tiempo. Crece con rapidez, necesita podas periódicas, cambios de maceta y sustratos de calidad. Además, una iluminación insuficiente provoca con facilidad la caída de hojas.

Algo parecido ocurre con los bonsáis comerciales. Aunque muchos se venden por menos de 20 euros, requieren riegos muy frecuentes debido al reducido volumen de tierra, podas constantes y sustratos específicos como akadama o kiryuzuna. A ello se suma la necesidad de herramientas especializadas y fertilizantes diseñados para este tipo de cultivo.

Los gastos ocultos que elevan la factura

Más allá del precio de compra, estas plantas suelen requerir una serie de productos que incrementan el coste de mantenimiento.

El uso continuado de humidificadores supone un mayor consumo eléctrico y, en algunos casos, también la compra de agua destilada. Los sustratos especiales con perlita, fibra de coco, musgo sphagnum o corteza de pino deben renovarse periódicamente, mientras que los fertilizantes, insecticidas, jabón potásico o aceite de neem pasan a formar parte habitual del cuidado de estas especies.

En viviendas con poca luz natural también puede ser necesario instalar lámparas LED de espectro completo para favorecer el crecimiento, otro gasto que rara vez se tiene en cuenta cuando se compra la planta.

Las alternativas más económicas

Quienes buscan plantas decorativas que apenas requieran inversión posterior tienen opciones mucho más agradecidas.

Especies como el poto (Epipremnum aureum), la zamioculca (Zamioculcas zamiifolia) o la sansevieria toleran mejor el ambiente seco de las viviendas, necesitan menos riego y son mucho más resistentes frente a errores de cultivo.

Su mantenimiento resulta considerablemente más sencillo y económico, convirtiéndolas en una opción ideal para quienes quieren disfrutar de plantas de interior sin que ello suponga un gasto continuo en productos, tratamientos o consumo energético.