Los siete objetos de casa que deberías cambiar antes de que se estropeen (y por qué esperar puede salir muy caro)

En muchos hogares existe una regla no escrita: si algo sigue funcionando, no hace falta cambiarlo. Sin embargo, esa idea puede convertirse en un error cuando se trata de determinados objetos de uso cotidiano. Algunos elementos se desgastan de forma invisible y, aunque aparentemente sigan cumpliendo su función, pueden poner en riesgo la seguridad, la higiene o incluso provocar averías con un elevado coste económico.

Desde mangueras que pueden causar una inundación hasta detectores de humo que pierden eficacia con los años, sustituir ciertos artículos antes de que fallen por completo es una medida preventiva que puede evitar muchos problemas.

1. Mangueras de la lavadora y latiguillos de agua

Las mangueras de la lavadora, el lavavajillas o los latiguillos que abastecen de agua a grifos y cisternas soportan presión constante durante años. Con el tiempo, la goma interior se deteriora y la malla metálica puede corroerse sin que el daño sea visible.

Una rotura inesperada, especialmente cuando no hay nadie en casa, puede provocar una inundación con importantes daños materiales.

Los expertos recomiendan sustituirlas aproximadamente cada cinco o siete años, o antes si presentan rigidez, abultamientos o señales de óxido.

2. Regletas y ladrones eléctricos

Las regletas suelen permanecer conectadas durante años sin recibir ningún tipo de mantenimiento. Sin embargo, el uso continuado provoca desgaste en los contactos eléctricos y deterioro del aislamiento.

Cuando los enchufes dejan de sujetarse correctamente o la regleta se calienta durante el uso, aumenta el riesgo de cortocircuitos o incluso de incendio.

3. Almohadas

Aunque la funda se lave con frecuencia, el interior de las almohadas acumula ácaros, células muertas, humedad y sudor. Además, con el paso del tiempo pierden firmeza y dejan de ofrecer un apoyo adecuado para el cuello.

Dormir sobre una almohada demasiado antigua puede favorecer molestias cervicales y agravar alergias respiratorias.

4. Sartenes antiadherentes

Las sartenes con revestimiento antiadherente tienen una vida útil limitada. Cuando aparecen rayaduras profundas o el recubrimiento comienza a desprenderse, dejan de cocinar correctamente y los alimentos empiezan a pegarse.

Además de obligar a utilizar más aceite, un revestimiento deteriorado puede liberar pequeñas partículas del material antiadherente al calentarse.

5. Detectores de humo

Muchas personas cambian la pila del detector de humo cuando se agota, pero olvidan que el propio aparato también envejece.

Con el paso de los años, los sensores pierden sensibilidad debido al polvo y al desgaste de sus componentes, lo que puede retrasar la detección de un incendio.

6. Esponjas y bayetas de cocina

Las esponjas son uno de los objetos con mayor concentración de bacterias en una vivienda. Su estructura porosa retiene humedad y restos de alimentos, creando un entorno ideal para la proliferación de microorganismos.

Aunque se desinfecten periódicamente, llega un momento en que dejan de limpiar y pasan a repartir bacterias por la encimera, los utensilios y la vajilla.

La recomendación es cambiar las esponjas cada una o dos semanas y sustituir las bayetas cuando pierdan capacidad de absorción o mantengan malos olores.

7. Cepillos de dientes y filtros de agua

El cepillo de dientes también tiene una vida útil limitada. Las cerdas se deforman con el uso, reducen su eficacia para eliminar la placa y acumulan microorganismos con facilidad.

Los dentistas aconsejan cambiarlo aproximadamente cada tres o cuatro meses, o antes si las cerdas aparecen abiertas.

Otro elemento que no conviene olvidar son los filtros de agua instalados en grifos o frigoríficos. Cuando superan su vida útil dejan de retener correctamente impurezas, bacterias o determinados metales presentes en el agua.

Otros elementos que también conviene revisar

Además de estos objetos, existen otros cuyo mantenimiento resulta igual de importante. Los colchones suelen perder soporte tras ocho o diez años de uso y los extintores deben revisarse periódicamente y sustituirse cuando finaliza su vida útil.

Cambiar estos elementos antes de que fallen no solo ayuda a mantener la vivienda en mejores condiciones, sino que puede mejorar la higiene del hogar y reducir riesgos para la salud y la seguridad de toda la familia.