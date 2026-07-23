Teria Yabar, sobre el estilo de Leonor y Sofía: "Visten clásicas, acorde con su condición"

Teria Yabar es todo un referente en el mundo de la moda. Siempre está al pie del cañón en su tienda en pleno barrio de Salamanca de Madrid, a punto de comenzar sus vacaciones, y como la propia diseñadora me comentó, ya tiene la nueva temporada otoño-invierno organizada. "Mi propuesta siempre va dirigida para una mujer femenina, nada oversize, nada de extravagancias, siempre con innovaciones, algún volante, algún lazo, cinturas marcadas, colores muy de tierra... El marrón está triunfando en verano y se mantiene en otoño; nunca hubiéramos imaginado el éxito de este color, y menos en verano, o combinarlo con negro, pero la moda es así. Mi color favorito es el negro, sin duda, no para actos de mañana, que se puede sustituir por azul marino", así lo explicó.

El verano lo va a disfrutar con sus hijos. "Me hace mucha ilusión, nos vamos a Gstaad, aunque realmente soy de playa, pero a esos destinos como Ibiza es lógico que mi hijo prefiera ir con sus amigos; por ese motivo conmigo hacemos un plan tranquilo de montaña, senderismo y demás. El lugar es una maravilla, además hay unas tiendas preciosas. Lo vamos a pasar muy bien", aseguró.

Teria, como la inmensa mayoría, pasó unos nervios horrorosos en la final del Mundial de fútbol. "Lo he vivido con una gran emoción, me hice unos modelos un tanto controvertidos con los colores de nuestro estandarte, muy comentados en redes, con mucho glamur, haciendo alarde de la bandera. Lo que sí me llamó mucho la atención fue el look de nuestros ganadores, porque yo soy muy clásica; a mí me encanta ver a un hombre con un traje de corte impecable, adaptado a su cuerpo, de azul marino con su camisa blanca. Estos me parecieron demasiado modernos. Había algunos que se sentían ridículos con esas medidas demasiado grandes, unas mangas desestructuradas. En cambio, cuando llegaron a Cibeles vestidos de sport, iban muchísimo mejor", dijo sobre los trajes de Loewe de la selección.

Lo que me encantó fue ver a la Familia Real, sobre todo a la princesa de Asturias y a la infanta Sofía, que iban ataviadas muy acorde con su condición. Sé que son muy criticadas, pero ellas no son influencers, y pienso que tienen que ir prudentes, clásicas, y sinceramente creo que se sienten cómodas, sobre todo la princesa Leonor, que es muy atlética, está perfectamente formada. Han aceptado su condición, estoy convencida de que están respetando lo que les dicen; es posible que en alguna ocasión no les apetezca vestirse de cierta manera, pero se lo ponen, y ese mensaje me gusta. Si yo tuviera la oportunidad de vestirlas en alguna ocasión, dentro de lo clásica que soy yo, un toque más moderno sí les daría. Lo que verdaderamente me encantó fue ver a toda la familia unida y disfrutando de ese acontecimiento, porque se les veía muy felices".