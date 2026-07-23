El error más común al guardar el chocolate en verano: por qué la nevera no es la solución

Con la llegada del verano, conservar una tableta de chocolate en buen estado puede convertirse en todo un desafío. Las altas temperaturas, la humedad y los cambios bruscos de ambiente alteran fácilmente su textura y su sabor. Por eso, uno de los errores más habituales consiste en meter el chocolate directamente en la nevera pensando que es la mejor solución, cuando en realidad no siempre lo es.

Los expertos coinciden en que el chocolate se conserva mejor a una temperatura de entre 15 y 18 grados, aunque algunos amplían ese margen hasta los 20 ºC, siempre en un lugar seco, oscuro y con una humedad inferior al 60 %. Mantener estas condiciones durante el verano no siempre resulta sencillo, pero sigue siendo la mejor forma de preservar todas sus propiedades.

La despensa, el mejor lugar para conservarlo

Siempre que la temperatura del hogar lo permita, la despensa continúa siendo el sitio más recomendable para guardar el chocolate. Una alacena interior o un armario alejado de fuentes de calor, como el horno, el microondas o una ventana soleada, ofrecen unas condiciones mucho más estables que el frigorífico.

También conviene mantener el chocolate protegido del aire y de la humedad. Lo ideal es conservarlo en su envoltorio original y, además, introducirlo en una bolsa con cierre hermético o en un recipiente de cristal o metal con tapa. De esta forma se evita que absorba olores y se prolonga su conservación.

Si la despensa presenta algo de humedad, un pequeño truco consiste en colocar una bolsita de arroz o un desecante dentro del recipiente, sin que llegue a tocar el chocolate.

Qué ocurre cuando hace demasiado calor

Cuando el ambiente supera los 27 grados durante varios días seguidos, el chocolate comienza a sufrir. Uno de los efectos más frecuentes es el llamado fat bloom o floración grasa, que aparece como una capa blanquecina en la superficie. Aunque no significa que el chocolate esté estropeado, sí indica que la manteca de cacao se ha separado del resto de ingredientes debido al calor, afectando a su textura y aspecto.

Otro problema habitual es el sugar bloom, provocado por la humedad. En este caso también aparecen manchas blancas, pero se deben a la cristalización del azúcar cuando el chocolate entra en contacto con agua o condensación.

Ambos fenómenos pueden evitarse manteniendo una temperatura estable y alejando el chocolate tanto del calor como de la humedad.

¿Cuándo conviene usar la nevera?

Aunque no es la primera opción, el frigorífico puede convertirse en un aliado cuando la vivienda mantiene temperaturas muy elevadas. Sin embargo, no basta con introducir la tableta directamente en un estante.

El chocolate absorbe con facilidad los olores de otros alimentos, por lo que debe guardarse dentro de un recipiente completamente hermético o en una bolsa tipo zip. Además, es recomendable colocarlo en la parte menos fría del frigorífico y nunca junto al ventilador o al fondo, donde las variaciones térmicas son mayores.

Antes de consumirlo conviene sacarlo entre 15 y 30 minutos antes y dejar que recupere poco a poco la temperatura ambiente sin retirar el envoltorio. Así se evita la condensación y se recuperan tanto la textura como el aroma.

No hay que pasar por alto que la conservación del chocolate empieza incluso antes de llegar a casa. Durante los meses de verano es recomendable no dejar nunca una tableta dentro del coche, donde la temperatura puede dispararse en pocos minutos.

Si se van a realizar varias compras, lo más práctico es utilizar una bolsa isotérmica y colocar el chocolate junto a productos refrigerados. También es aconsejable evitar que quede expuesto directamente al sol dentro de la bolsa.

No todos los chocolates se conservan igual

El tipo de chocolate también influye en su resistencia al calor. El chocolate negro, especialmente el que contiene un 70 % o más de cacao, soporta mejor las altas temperaturas y además presenta una mayor vida útil. Bien conservado puede mantener su calidad hasta dos años.

En cambio, el chocolate con leche aguanta aproximadamente un año, mientras que el chocolate blanco es el más delicado y suele conservarse en buenas condiciones durante unos cuatro meses una vez abierto.

¿Cuánto chocolate es recomendable comer?

Además de conservarlo correctamente, los expertos recuerdan que no todos los chocolates ofrecen los mismos beneficios nutricionales. Las variedades con un contenido igual o superior al 70 % de cacao contienen menos azúcar y son las más recomendables.

La cantidad aconsejada se sitúa entre una y dos onzas al día, suficiente para disfrutar de sus propiedades sin un consumo excesivo de azúcares y grasas. Algunos estudios incluso apuntan a que consumir chocolate negro por la mañana podría favorecer un mejor control del apetito y del metabolismo.

En definitiva, para disfrutar del chocolate durante todo el verano basta con seguir unas normas sencillas: guardarlo en un lugar fresco, seco y oscuro, recurrir a la nevera solo cuando sea imprescindible y protegerlo siempre de la humedad y de los olores. Así conservará su textura, su aroma y todo su sabor hasta el momento de disfrutarlo.