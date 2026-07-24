Cómo saber si su vivienda sufre exceso de inercia térmica en verano

Durante los meses de verano hay viviendas que, incluso después de ponerse el sol, continúan desprendiendo calor y mantienen un ambiente sofocante durante buena parte de la noche. No se trata únicamente de una sensación subjetiva: cuando una casa acumula demasiada energía térmica durante el día y la libera lentamente al interior, se produce un fenómeno conocido como sobrecalentamiento o exceso de inercia térmica. Detectarlo a tiempo permite adoptar medidas para mejorar el confort, reducir el consumo energético e incluso proteger la salud de quienes viven en ella.

Las primeras señales aparecen al caer la noche

Uno de los indicadores más evidentes de que una vivienda retiene demasiado calor es que la temperatura interior permanece por encima de los 26 o 28 grados de forma constante, incluso durante la noche. Si al abrir las ventanas cuando refresca en el exterior apenas se nota alivio, es probable que la estructura del edificio esté liberando el calor acumulado durante las horas de mayor radiación solar.

A ello suele sumarse una sensación de ambiente cargado o poco ventilado y la necesidad de mantener el aire acondicionado funcionando durante muchas horas para conseguir una temperatura confortable. En estos casos, el problema no siempre reside en el sistema de climatización, sino en la capacidad de la vivienda para conservar el calor.

Otro síntoma frecuente son las llamadas habitaciones con "calor fantasma": estancias que permanecen muy calientes aunque no reciban sol directo y que tardan horas en enfriarse. Esta situación suele deberse a que paredes, techos y suelos han acumulado calor durante el día y continúan irradiándolo cuando el exterior ya se ha refrescado.

Cómo comprobar si el problema está en el aislamiento

Existen algunas comprobaciones sencillas que pueden ayudar a identificar si una vivienda presenta problemas de aislamiento o exceso de inercia térmica. Una de las más útiles consiste en colocar un termómetro en la habitación más expuesta al sol y otro en una zona central de la casa para comparar las diferencias de temperatura durante el día y la noche.

También conviene observar el comportamiento de las paredes. Si al atardecer o incluso entrada la noche permanecen calientes al tacto, significa que han absorbido radiación solar y la están devolviendo lentamente al interior de la vivienda. Las fachadas orientadas al oeste y los tejados poco aislados suelen ser algunos de los puntos más problemáticos.

Para un diagnóstico más preciso existen herramientas profesionales como las cámaras termográficas, capaces de mostrar qué zonas del edificio están filtrando mayor cantidad de calor y dónde conviene actuar para mejorar el aislamiento.

Un aislamiento deficiente afecta todo el año

Aunque el sobrecalentamiento resulta especialmente evidente durante el verano, un mal aislamiento provoca problemas en cualquier estación. En invierno favorece la pérdida rápida de calor, mientras que en verano facilita la entrada de altas temperaturas y obliga a utilizar durante más tiempo los sistemas de climatización.

Las señales pueden ser muy variadas: diferencias importantes de temperatura entre habitaciones, paredes frías en invierno, aparición de humedades por condensación, corrientes de aire cerca de fachadas y ventanas o un incremento continuado de las facturas energéticas. Todo ello suele indicar que la envolvente del edificio no está funcionando correctamente.

La antigüedad del inmueble también puede ofrecer pistas. Muchas viviendas construidas hace décadas fueron levantadas sin los niveles de aislamiento exigidos actualmente y presentan cámaras de aire vacías, fachadas sin protección térmica o cubiertas poco eficientes.

El calor también repercute en la salud

Vivir en una vivienda sobrecalentada no solo reduce el confort. Las altas temperaturas constantes dificultan el descanso nocturno, favorecen el insomnio y aumentan la sensación de fatiga. Cuando el dormitorio permanece por encima de unos 22 o 24 grados durante toda la noche, el organismo tiene más dificultades para regular su temperatura y mantener un sueño profundo y reparador.

Además, el uso continuo del aire acondicionado incrementa el consumo eléctrico y, en consecuencia, las facturas energéticas. Las personas mayores, los niños pequeños y quienes padecen enfermedades respiratorias son especialmente vulnerables a los efectos del exceso de calor acumulado en el interior de las viviendas.

Qué hacer para evitar que la casa acumule calor

Los especialistas recomiendan combinar varias medidas para reducir el sobrecalentamiento. Durante las horas de mayor radiación solar conviene mantener bajadas las persianas o utilizar toldos y otros sistemas de protección en las fachadas más expuestas. Una vez que la temperatura exterior desciende por debajo de la interior, resulta recomendable abrir ventanas situadas en extremos opuestos de la vivienda para favorecer la ventilación cruzada y refrescar no solo el aire, sino también la propia estructura del edificio.

Si el problema es persistente, una mejora del aislamiento mediante sistemas específicos en fachadas, cubiertas o cámaras de aire puede reducir considerablemente la entrada de calor durante el verano y las pérdidas térmicas en invierno. Una vivienda bien aislada mantiene temperaturas mucho más estables durante todo el año, necesita menos climatización y ofrece un mayor nivel de confort con un menor consumo energético.