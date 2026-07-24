El bonito vestido de Adolfo Domínguez rebajado a la mitad con el que la reina Letizia celebró los 50 años de la firma

La reina Letizia ha concluido su agenda oficial de esta semana, profundamente marcada por el reciente triunfo de la Selección Española en el Mundial 2026, con un viaje especial a Galicia. La monarca se ha desplazado hasta el polígono industrial de San Cibrao das Viñas para visitar la sede central de Adolfo Domínguez, celebrando así el cincuenta aniversario de la creación de la compañía textil.

Aunque la Reina suele respaldar a diversas firmas de la moda nacional para mantener la imparcialidad institucional, su vinculación con el modisto gallego resulta más que notable. De hecho, su vestidor privado alberga al menos diecisiete creaciones del diseñador, lo que demuestra su clara predilección por los cortes atemporales y la elegancia que caracterizan a la marca.

Esta lealtad estilística ha sido especialmente visible durante las recientes celebraciones del éxito deportivo de España. Para animar al combinado nacional en la gran final del campeonato disputada en Nueva York el pasado 19 de julio, optó por uno de los diseños más reconocidos de la firma: una prenda de color rojo con manga corta de estilo capa, un modelo que la princesa de Asturias también posee en otra tonalidad.

Continuando con este evidente guiño a la empresa orensana, la Familia Real ofreció este lunes una recepción a los campeones del mundo a su regreso a España. Para el encuentro en el Palacio de La Zarzuela, volvió a rescatar otro modelo icónico de la misma casa, repitiendo el color rojo, un tono fetiche que emplea con asiduidad en los grandes eventos institucionales y las victorias deportivas.

Para cerrar esta trilogía de homenajes de la mejor manera, durante su recorrido para conocer las instalaciones de la compañía, ha estrenado un vestido de marcado carácter veraniego. Se trata de una pieza con estampado artístico en tonos pastel sobre fondo blanco, que destaca por su falda plisada y un escote en uve. Como detalle llamativo, la prenda se encuentra actualmente rebajada en la tienda digital de la marca por 99 euros, lo que supone un descuento de la mitad de su precio original.

Los accesorios elegidos para la jornada también han servido para ensalzar el trabajo de la empresa, ahora bajo la dirección de Adriana Domínguez. Ha lucido un nuevo bolso de piel suave en color beige de la misma etiqueta, completando un conjunto muy aplaudido con unas cómodas sandalias de tacón bajo y unos pendientes de la joyería Gold&Roses, reafirmando su apoyo incondicional a la industria textil española.