Más allá de la estética: el color de la maceta puede marcar la diferencia en la salud de las plantas

Al elegir una maceta, la mayoría de las personas se fija en el diseño, el tamaño o el color para que combine con la decoración de una terraza, un balcón o un jardín. Sin embargo, detrás de esa decisión aparentemente estética existe un factor que puede resultar determinante para el crecimiento de las plantas. El color del recipiente influye directamente en la cantidad de calor que absorbe o refleja y, en consecuencia, modifica la temperatura del sustrato, el desarrollo de las raíces y las necesidades de riego.

La explicación está en un principio físico muy sencillo. Los colores oscuros tienen un albedo bajo, es decir, absorben una mayor cantidad de radiación solar y la transforman en calor. Por el contrario, los colores claros reflejan buena parte de esa radiación, evitando que el recipiente se caliente en exceso. Esa diferencia térmica termina trasladándose al sustrato y al sistema radicular, una de las partes más sensibles de cualquier planta.

El calor también llega a las raíces

Las raíces necesitan mantener una temperatura relativamente estable para absorber agua y nutrientes con normalidad. Cuando el sustrato alcanza temperaturas demasiado elevadas, los procesos metabólicos comienzan a ralentizarse y la planta entra en una situación de estrés.

Diversos estudios han comprobado que las diferencias entre una maceta oscura y una maceta clara pueden ser muy importantes cuando ambas permanecen expuestas al sol directo. En experimentos realizados con especies sensibles al calor, el sustrato junto a la pared de una maceta negra superó los 50 grados, mientras que en una maceta blanca apenas alcanzó los 36 grados.

Las consecuencias no se limitan a un aumento de temperatura. El exceso de calor reduce notablemente el desarrollo del sistema radicular. En algunas investigaciones se observó una disminución de hasta un 70 % de la masa de raíces en las zonas más expuestas al sol dentro de recipientes oscuros. En cambio, las plantas cultivadas en macetas blancas desarrollaron un volumen radicular hasta dos veces y media superior y con una distribución mucho más uniforme.

Además, el calentamiento del sustrato acelera la evaporación del agua, por lo que las plantas necesitan riegos más frecuentes y sufren un mayor estrés hídrico. El calor excesivo también incrementa la fuga de electrolitos en las hojas, un indicador del deterioro celular provocado por las altas temperaturas.