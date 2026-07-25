Cómo enfriar la casa en plena ola de calor y ahorrar en la factura de la luz

Las olas de calor obligan a buscar soluciones para mantener la vivienda a una temperatura agradable sin que el aire acondicionado funcione durante horas. Sin embargo, la clave para combatir el calor no consiste tanto en enfriar una casa que ya está recalentada como en impedir que el calor llegue a acumularse en su interior. Con una serie de hábitos sencillos y aplicados de forma constante es posible reducir varios grados la temperatura de una vivienda, mejorar el confort y, además, ahorrar en la factura eléctrica.

El principal enemigo durante los días más calurosos es la radiación solar. Gran parte del calor que entra en las viviendas lo hace a través de las ventanas, por lo que la primera medida debe ser impedir que los rayos del sol penetren en el interior. Para ello, conviene bajar las persianas y cerrar las cortinas desde primera hora de la mañana en las habitaciones donde vaya incidiendo el sol. No es recomendable esperar a que el ambiente se caliente, ya que cuando el mobiliario, las paredes o el suelo absorben esa energía, la liberan lentamente durante horas, dificultando que la vivienda se refresque incluso por la noche.

La importancia de saber cuándo abrir las ventanas

Uno de los errores más habituales durante una ola de calor es mantener las ventanas abiertas durante todo el día. Aunque pueda parecer la mejor forma de ventilar, en realidad solo permite que entre aire todavía más caliente.

La estrategia más eficaz consiste en abrir las ventanas únicamente cuando la temperatura exterior sea inferior a la del interior de la vivienda. Generalmente, el mejor momento es entre las cinco y las siete de la mañana o durante la madrugada. Si la distribución de la casa lo permite, abrir ventanas situadas en extremos opuestos favorece la creación de corrientes cruzadas que renuevan el aire de forma rápida y expulsan el calor acumulado.

Una vez que la temperatura exterior comienza a subir, lo más recomendable es cerrar completamente ventanas y persianas para conservar el fresco acumulado durante las primeras horas del día. Este sencillo gesto puede marcar una diferencia notable cuando las altas temperaturas se prolongan durante varios días consecutivos.

Reducir las fuentes de calor dentro de casa

No todo el calor procede del exterior. Muchos de los electrodomésticos que utilizamos diariamente generan una importante cantidad de calor residual sin que apenas seamos conscientes.

Durante los días de temperaturas extremas conviene evitar el uso del horno, la plancha o programas largos de lavadora y lavavajillas en las horas centrales del día. Siempre que sea posible, estos aparatos deberían utilizarse durante la noche o a primera hora de la mañana, cuando la temperatura ambiente es más baja.

También resulta recomendable desconectar los dispositivos electrónicos que permanecen en modo de espera, como televisores, ordenadores, consolas o cargadores, ya que todos ellos desprenden calor de forma constante. Del mismo modo, sustituir las antiguas bombillas halógenas o incandescentes por iluminación LED ayuda a reducir la temperatura interior, ya que este tipo de luces generan mucho menos calor.

Otra medida útil consiste en cerrar las puertas de las habitaciones que no se estén utilizando para evitar que el aire caliente circule libremente por toda la vivienda.

Los textiles también ayudan a combatir el calor

La sensación térmica no depende únicamente de la temperatura del aire. Los materiales con los que convivimos también influyen de forma importante en la percepción del calor.

Durante el verano conviene sustituir las alfombras gruesas por otras más ligeras y utilizar ropa de cama confeccionada con fibras naturales como el algodón o el lino, materiales que favorecen la transpiración y transmiten una mayor sensación de frescor al contacto con la piel. También es recomendable emplear fundas de cojín y otros textiles ligeros que permitan que el ambiente resulte más agradable.

En las ventanas, las cortinas claras o los visillos ayudan a filtrar la radiación solar sin impedir completamente el paso de la luz, reduciendo así el calentamiento de las estancias.

Pequeños gestos que marcan la diferencia

Existen además pequeños trucos que, combinados, ayudan a mantener un ambiente más fresco durante los episodios de calor intenso. Colocar un recipiente con agua fría o hielo delante de un ventilador mejora la sensación de frescor gracias a la evaporación del agua. En terrazas y balcones, regar las plantas o pulverizar ligeramente agua al caer la tarde también contribuye a refrescar el entorno inmediato.

Siempre que sea posible, conviene aprovechar las zonas exteriores durante las primeras y últimas horas del día, cuando las temperaturas son más suaves, reservando el interior de la vivienda para las horas centrales.

En definitiva, mantener una casa fresca durante una ola de calor no depende de un único truco milagroso, sino de combinar correctamente medidas de aislamiento, ventilación y control de las fuentes de calor. Bajar las persianas antes de que entre el sol, ventilar únicamente cuando el aire exterior sea realmente más fresco, reducir el uso de electrodomésticos que generan calor y apostar por textiles ligeros son hábitos sencillos que permiten mantener un hogar mucho más confortable, reduciendo además el consumo energético y la necesidad de recurrir continuamente al aire acondicionado.