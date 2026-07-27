Más que decoración: el valor de las plantas de herencia que pasan de abuelos a nietos

No todas las herencias se guardan en una caja o se exhiben en una vitrina. Algunas siguen creciendo con el paso de los años, acompañan mudanzas, celebraciones y cambios de generación hasta convertirse en un auténtico legado familiar. Son las conocidas como plantas de herencia, especies capaces de vivir durante décadas y de mantenerse en la familia gracias a los esquejes que padres, hijos y abuelos comparten con el paso del tiempo.

Para que una planta alcance este estatus no basta con que sea bonita. Debe reunir una combinación de cualidades poco habituales: una extraordinaria longevidad, resistencia a los descuidos, facilidad para reproducirse y capacidad para seguir creciendo año tras año. Por eso, algunas especies se han convertido en auténticos símbolos de continuidad familiar, transmitiéndose casi con el mismo valor sentimental que una joya o un mueble antiguo.

Las grandes supervivientes del hogar

Entre las plantas más conocidas por su longevidad destaca la aspidistra (Aspidistra elatior), conocida popularmente como planta de hierro. Su fama no es casual. Tolera muy bien la falta de luz, soporta ambientes con polvo, resiste variaciones de temperatura y continúa creciendo incluso cuando los riegos no son todo lo regulares que deberían ser. Gracias a esa capacidad de adaptación, no es raro encontrar ejemplares que llevan varias décadas en una misma familia. Además, cuando la planta crece demasiado, basta con dividir la mata para obtener nuevos ejemplares idénticos al original.

Otra de las grandes protagonistas es la sansevieria (Sansevieria trifasciata). Sus hojas gruesas almacenan agua, lo que le permite soportar largos periodos de sequía y sobrevivir en estancias con poca luz. Su extraordinaria resistencia la convierte en una de las plantas de interior más longevas y fáciles de conservar durante generaciones.

Junto a ellas sobresale la hoya carnosa, también conocida como flor de cera o flor de porcelana. Sus hojas carnosas y sus características flores perfumadas acompañan un crecimiento lento pero constante. Con el paso de los años desarrolla tallos cada vez más leñosos y puede florecer temporada tras temporada en el mismo lugar siempre que reciba abundante luz indirecta y unos cuidados básicos.

Otras especies que desafían el paso del tiempo

Entre las plantas que con más frecuencia terminan heredándose también figura el cactus de Navidad (Schlumbergera). Es habitual encontrar ejemplares con más de 70 u 80 años que continúan floreciendo cada invierno. Su facilidad para multiplicarse mediante esquejes permite que cada miembro de una familia conserve una parte de la planta original, manteniendo vivo el legado durante generaciones.

La planta de jade (Crassula ovata) es otro ejemplo de longevidad. Con el paso de los años su tallo se vuelve leñoso hasta adquirir el aspecto de un pequeño árbol. Puede superar con facilidad el medio siglo de vida y, gracias a la capacidad de sus hojas para almacenar agua, resiste perfectamente los olvidos ocasionales en el riego. En muchas culturas, además, se asocia con la prosperidad y la buena fortuna.

El secreto está en su resistencia

Lo que convierte a estas plantas en candidatas ideales para convertirse en una herencia familiar no es únicamente su esperanza de vida. Todas ellas tienen en común una gran tolerancia a las condiciones poco favorables.

La mayoría soporta mejor la falta de agua que el exceso de riego, uno de los errores más frecuentes en el cuidado de las plantas de interior. Por ello, los especialistas recomiendan dejar que el sustrato se seque completamente antes de volver a regar, ya que el exceso de humedad suele ser el principal enemigo de estas especies.

También conviene cultivarlas en macetas de barro o cerámica, recipientes más estables que acompañan mejor el lento desarrollo de sus raíces y favorecen un crecimiento constante durante muchos años.

El valor sentimental de un esqueje

Una de las características que diferencia a las plantas de herencia de cualquier otro objeto familiar es que pueden multiplicarse sin perder su identidad genética. Un esqueje de una hoya, un cactus de Navidad o una sansevieria da lugar a un nuevo ejemplar que es, en esencia, un clon de la planta madre.

Por ese motivo, regalar un esqueje no significa simplemente compartir una planta. Supone transmitir una parte viva de la historia familiar, conservando el mismo ejemplar que cuidó un abuelo o una madre décadas atrás. Ese vínculo biológico convierte el cuidado cotidiano en una forma de mantener vivo el recuerdo de quienes la cultivaron antes.

Cómo asegurar que la planta siga en la familia

Si existe una planta especialmente antigua en casa, la mejor forma de garantizar que continúe formando parte del patrimonio familiar es no depender únicamente del ejemplar original. Los expertos aconsejan obtener esquejes cuando la planta aún se encuentra en buen estado y repartirlos entre hijos, nietos o familiares cercanos.

De esta manera, aunque el ejemplar principal termine desapareciendo con el paso de los años o sufra algún accidente, la misma línea genética seguirá viva en otras viviendas. Es precisamente esa capacidad para multiplicarse, sobrevivir durante décadas y acumular recuerdos generación tras generación la que convierte a estas especies en mucho más que simples plantas de interior: son auténticos legados vivos que siguen creciendo junto a quienes las cuidan.