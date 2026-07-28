Así destroza el calor tus cosméticos: por qué debes guardar tus cremas en la nevera

El verano obliga a adaptar la rutina de cuidado de la piel. El aumento de las temperaturas, la mayor exposición al sol, la humedad y los cambios de hábitos propios de las vacaciones no solo afectan al estado de la piel, sino también a la estabilidad de los cosméticos. Muchos productos pueden perder eficacia cuando permanecen expuestos al calor o a la luz durante largos periodos, mientras que otros requieren un uso más cuidadoso para evitar irritaciones o manchas.

Lejos de abandonar la rutina facial durante los meses estivales, los especialistas recomiendan ajustarla a las nuevas condiciones ambientales. Elegir texturas más ligeras, reforzar la protección solar y conocer qué principios activos conviene utilizar con más precaución son algunas de las claves para mantener la piel sana durante el verano.

Fotosensibles y fotosensibilizantes: dos conceptos muy distintos

Uno de los errores más habituales consiste en confundir los ingredientes fotosensibles con los fotosensibilizantes. Aunque ambos términos son parecidos, describen situaciones completamente diferentes.

Los ingredientes fotosensibles son aquellos que se degradan cuando entran en contacto con la luz. Esto significa que pierden eficacia, pero no provocan daños sobre la piel. El ejemplo más conocido es la vitamina C o ácido ascórbico. Cuando se oxida por efecto del calor o la radiación solar, disminuye su capacidad antioxidante, aunque no aumenta el riesgo de sufrir quemaduras o manchas.

En cambio, los ingredientes fotosensibilizantes sí pueden aumentar la sensibilidad de la piel frente a la radiación ultravioleta. El ácido retinoico es uno de los casos más conocidos. Su aplicación antes de una exposición solar puede favorecer la aparición de irritaciones, enrojecimiento, picor o manchas, motivo por el que se recomienda utilizarlo exclusivamente durante la noche.

También algunos perfumes y determinados colorantes pueden favorecer reacciones cutáneas cuando se aplican antes de tomar el sol.

Los activos que conviene usar con más precaución

Dentro de los cosméticos más delicados durante el verano destacan los retinoides y los ácidos exfoliantes.

Los derivados del ácido retinoico, como el retinol, el retinaldehído o el retinyl palmitate, son menos irritantes que la vitamina A pura, pero continúan siendo ingredientes que requieren precaución. Del mismo modo, los alfa hidroxiácidos (AHA), como el ácido glicólico, y los beta hidroxiácidos (BHA), como el ácido salicílico, eliminan parte de las capas superficiales de la piel, dejándola más vulnerable frente a la radiación solar.

Por este motivo, los expertos no aconsejan comenzar tratamientos con estos principios activos durante periodos de intensa exposición solar. En personas que ya los utilizan de forma habitual sí pueden mantenerse, preferiblemente en concentraciones bajas y siempre acompañados de un protector solar de amplio espectro con un factor de protección elevado que se reaplique varias veces al día.

El falso mito de la vitamina C

Uno de los bulos más extendidos es que la vitamina C no debe utilizarse durante el verano. Sin embargo, los especialistas recuerdan que este antioxidante puede seguir formando parte de la rutina estival siempre que se acompañe de una adecuada protección solar.

De hecho, la vitamina C ayuda a potenciar la acción fotoprotectora y contribuye a prevenir la aparición de manchas provocadas por la radiación ultravioleta. Si la exposición al sol va a ser especialmente intensa, también puede aplicarse por la noche para favorecer la reparación del daño oxidativo acumulado durante el día.

Eso sí, se trata de un activo muy inestable. El calor y la luz aceleran su oxidación, por lo que conviene conservar los sérums en lugares frescos y comprobar su aspecto antes de utilizarlos. Si el producto adquiere un color marrón oscuro o anaranjado, probablemente ha perdido buena parte de su eficacia.

Cremas ligeras, maquillaje natural y más hidratación corporal

El verano también invita a modificar las texturas de los cosméticos. Las cremas muy densas, habituales durante el invierno, pueden resultar incómodas cuando aumentan las temperaturas y favorecer una sensación pegajosa sobre la piel.

La recomendación pasa por sustituirlas por hidratantes de base acuosa que aporten agua sin dejar una película pesada. Del mismo modo, los protectores solares con texturas ligeras facilitan las reaplicaciones necesarias a lo largo del día y resultan más compatibles con el maquillaje.

En cuanto al maquillaje, lo ideal es optar por bases ligeras, BB cream o correctores aplicados únicamente sobre las zonas necesarias para conseguir un maquillaje natural. Los sérums iluminadores con vitamina C y unos ligeros polvos de sol suelen ser suficientes para un aspecto fresco durante los meses de calor.

En el cuerpo ocurre justo lo contrario. La exposición al sol, el cloro y la sal favorecen la deshidratación de la piel, por lo que conviene reforzar la hidratación corporal mediante cremas nutritivas o aceites específicos. La exfoliación semanal también ayuda a eliminar células muertas y mejorar la absorción de los productos hidratantes.

Qué le ocurre a un cosmético cuando hace demasiado calor

Las altas temperaturas afectan directamente a la estabilidad de las fórmulas.

Muchos ingredientes activos, como el retinol, los ácidos exfoliantes o la vitamina C, se degradan y pierden eficacia. En el caso de los protectores solares, el calor extremo puede deteriorar los filtros ultravioleta y reducir su capacidad protectora, aunque externamente el producto parezca estar en perfecto estado.

Las cremas también pueden sufrir la denominada separación de fases. La emulsión de agua y aceite se rompe y aparece una capa líquida sobre la superficie, señal de que la fórmula ha perdido estabilidad.

Los productos sólidos tampoco escapan a estos efectos. Labiales, bálsamos y barras pueden deformarse o fundirse cuando superan los 30 grados, mientras que las bases fluidas y correctores se vuelven más líquidos y pierden cobertura.

Además, el calor favorece la proliferación de bacterias y hongos, especialmente si los productos se manipulan con las manos húmedas o entran en contacto con arena o agua.

Cómo conservar la cosmética durante el verano

Para alargar la vida útil de los cosméticos conviene almacenarlos lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Dejar el neceser dentro del coche, sobre el alféizar de una ventana o en un baño muy caluroso puede deteriorarlos rápidamente.

Los sérums de vitamina C, contornos de ojos, tónicos o mascarillas pueden conservarse en el frigorífico, donde mantienen mejor su estabilidad y además proporcionan una agradable sensación refrescante al aplicarlos.

También es recomendable elegir envases con dispensador o sistemas airless, que reducen el contacto del producto con el aire y con las manos, disminuyendo así el riesgo de contaminación.

Por último, cuando se vaya a la playa o a la piscina, lo mejor es llevar únicamente los productos imprescindibles y mantener el protector solar dentro de la bolsa, protegido del sol y de la arena caliente. Una correcta conservación no solo ayuda a prolongar la vida útil de los cosméticos, sino que garantiza que sigan ofreciendo la eficacia para la que fueron formulados.