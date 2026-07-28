Las cinco plantas indestructibles para decorar tu apartamento turístico

Decorar un apartamento turístico con plantas naturales aporta calidez, mejora la estética del alojamiento y transmite una mayor sensación de cuidado, un aspecto que suele ser bien valorado por los huéspedes. Sin embargo, este tipo de viviendas plantea un reto muy diferente al de una casa habitada de forma permanente. Los periodos sin ocupación, los riegos irregulares, las persianas cerradas durante varios días o el uso constante del aire acondicionado y la calefacción convierten la elección de las plantas en un factor clave para garantizar su supervivencia.

Por ello, no basta con escoger una planta atractiva desde el punto de vista decorativo. Las especies más adecuadas para un alquiler vacacional son aquellas capaces de soportar largas temporadas sin riego, adaptarse tanto a espacios luminosos como con poca luz y resistir cambios bruscos de temperatura sin perder su buen aspecto. Entre todas ellas destacan la sansevieria, el potus y la zamioculca, consideradas las mejores opciones por su bajo mantenimiento y gran capacidad de adaptación.

Cinco plantas casi indestructibles

La sansevieria, conocida también como lengua de suegra, es probablemente la especie más recomendable para un apartamento turístico. Sus hojas carnosas almacenan agua, lo que le permite pasar entre tres y cinco semanas sin recibir riego. Además, soporta prácticamente cualquier condición de iluminación, desde rincones con poca claridad hasta zonas muy luminosas, y ocupa poco espacio gracias a su crecimiento vertical.

Otra apuesta segura es la zamioculca o planta ZZ. Sus rizomas subterráneos actúan como reservas de agua, lo que le permite soportar largos periodos de sequía sin perder hojas. También prospera en espacios con escasa luz natural, como recibidores o pasillos, y mantiene un aspecto saludable incluso cuando los cuidados son mínimos.

El potus completa el grupo de las especies más resistentes. Muy habitual en estanterías o muebles altos por su porte colgante, destaca por su capacidad para recuperarse rápidamente después de varios días sin agua. Cuando necesita riego, sus hojas simplemente se vuelven más lacias, pero recuperan su aspecto habitual pocas horas después de hidratarse.

Entre las opciones más recomendables también figura la aspidistra, conocida como planta de hierro. Su fama responde a su extraordinaria resistencia al polvo, la falta de luz, las corrientes de aire y los cambios de temperatura. Además, su follaje abundante aporta un efecto decorativo sin exigir cuidados especiales.

La quinta propuesta es la drácena, ideal para quienes buscan una planta de mayor tamaño que complete la decoración de un salón o una estancia amplia. Su consumo de agua es reducido y soporta bien tanto la sequedad provocada por la calefacción en invierno como el aire acondicionado durante el verano.

Dónde colocarlas para que duren más

La ubicación influye directamente en la salud de cualquier planta. Aunque cada especie tiene necesidades distintas, la mayoría de las plantas de interior prosperan mejor con abundante luz indirecta. Los salones suelen ser el espacio más adecuado para ejemplares de mayor tamaño, mientras que baños y dormitorios admiten plantas que toleran mejor la sombra.

Las ventanas orientadas al este o al oeste proporcionan una iluminación equilibrada para la mayoría de especies de interior. En cambio, la orientación sur concentra una radiación mucho más intensa y resulta más apropiada para cactus y suculentas, que soportan mejor el sol directo.

Cuidados sencillos que marcan la diferencia

Uno de los errores más frecuentes es pensar que todas las plantas necesitan agua con frecuencia. En realidad, el exceso de riego suele ser más perjudicial que la falta de agua. Lo recomendable es dejar que el sustrato se seque antes de volver a regar y evitar siempre los encharcamientos.

También conviene mantener las plantas alejadas de las salidas directas del aire acondicionado o de la calefacción, ya que las corrientes constantes favorecen la deshidratación de las hojas. Una ubicación con luz indirecta y temperatura estable suele ofrecer los mejores resultados.

Qué plantas es mejor evitar

No todas las especies son compatibles con el ritmo de un apartamento turístico. Algunas requieren una atención constante que resulta difícil de mantener cuando la vivienda permanece vacía durante varios días.

Los helechos, las orquídeas, los caladios o el ficus lyrata necesitan niveles de humedad muy concretos, riegos frecuentes o condiciones de luz muy específicas. En un alojamiento vacacional suelen perder hojas rápidamente o deteriorarse en pocas semanas si no reciben los cuidados adecuados.

Otra recomendación importante es evitar las macetas demasiado pequeñas. Al contener menos cantidad de sustrato, se secan mucho más deprisa. Las macetas medianas o grandes conservan mejor la humedad y ayudan a espaciar los riegos, una ventaja importante cuando el piso permanece desocupado durante varios días. Si además incorporan un sistema de autorriego o un sustrato enriquecido con perlita, la planta dispondrá de una reserva de agua más estable y tendrá muchas más posibilidades de mantenerse en buen estado entre una reserva y la siguiente.