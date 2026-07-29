El lujoso giro de Inés García junto a Lamine Yamal: del "total look de Zara" a bikinis de Gucci

Inés García, la creadora de contenido sevillana que se dio a conocer mostrando su faceta más natural y estilismos accesibles al bolsillo de cualquiera, vive ahora una auténtica metamorfosis hacia el lujo. Tras proclamarse la Selección Española campeona del mundo ante Argentina por 1-0, el delantero Lamine Yamal y la influencer se han escapado a Saint-Tropez. Ajenos a los rumores y a los comentarios que circulan por internet, ambos pasean su complicidad por las playas más cotizadas de la costa francesa.

Aunque durante las últimas semanas la pareja ha preferido dosificar sus gestos de cariño en público, no han dudado en compartir algún pincelada de sus vacaciones a través de redes sociales. El propio delantero subió a sus redes una imagen de ambos en una discoteca, dejando claro lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa junto a la influencer.

De la facilidad de Inditex al glamour de la Costa Azul

Inés, que no ha dejado de publicar sus estilismos durante todo el Mundial, ahora en Saint-Tropez no iba a ser menos, aunque con una considerable diferencia de precios. La creadora de contenido ha compartido su último conjunto en un vídeo de "Get Ready With Me" en Instagram que no ha dejado indiferente a nadie.

@inesitii Sinceramente woooowwww de mis looks favoritos 🙌🏾✨🥳💘🫱🏾‍🫲🏽 Ir total look de Zara siempre es un aciertoooo 👏🏽 Ig// ineesgaarcia ♬ sonido original - Inés

En vez de utilizar "un total look de Zara, como siempre" como decía hace a penas unos meses en la mayoría de sus videos preparándose para salir, ahora, para un día de playa en la costa del sur de Francia, la creadora apostó por usar el bikini como top, combinado con una camisa blanca masculina abierta y una minifalda negra de corte recto.

La prenda estrella era un bikini de Gucci con el icónico estampado GG en gris y negro, de corte triangular y con un detalle metálico dorado en el escote, valorado en 650 euros.

Para cerrar el look, Inés sumó unas gafas de sol retro y un gran bolso de la misma firma italiana, aros dorados, varias pulseras y un collar con medallón. El toque final lo pusieron unas sandalias de tacón con el mítico detalle Horsebit de Gucci, que rondan los 780 euros. Con este estilismo, sumado a los que ha llevado estos días firmados por Loewe o Louis Vuitton, Inés García confirma que su armario ha dejado atrás el sello de Inditex para abrazar por completo la moda de lujo.