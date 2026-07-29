Las mejores plantas de interior y exterior para sobrevivir a las olas de calor

Las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas y no solo ponen a prueba a las personas, sino también a las plantas. Las altas temperaturas, la radiación solar y la falta de humedad aceleran la deshidratación y dificultan el crecimiento de muchas especies. Sin embargo, existen plantas que han desarrollado mecanismos naturales para soportar condiciones extremas y que se convierten en las mejores aliadas para jardines, terrazas e interiores durante el verano.

Algunas proceden de regiones mediterráneas o desérticas y están preparadas para soportar varios días por encima de los 40 grados. Otras, habituales en muchas viviendas, destacan por su capacidad para almacenar agua, reducir la evaporación o tolerar largos periodos sin riego. Elegir estas variedades puede marcar la diferencia cuando llegan los episodios de calor más intenso.

Entre los árboles y arbustos más resistentes destacan el olivo, la encina y la adelfa. El olivo posee hojas pequeñas, duras y de color plateado que reflejan parte de la radiación solar y reducen la pérdida de agua. La encina regula de forma muy eficiente la transpiración, mientras que la adelfa soporta sin dificultad el sol directo, la sequía y los suelos pobres, razón por la que es habitual verla en carreteras y espacios urbanos.

Las plantas aromáticas también ofrecen una gran resistencia. La lavanda, el romero o la jara están adaptados a ambientes secos y soleados gracias a sus hojas pequeñas y a los aceites o resinas que ayudan a reducir la deshidratación.

Las mejores plantas de interior para soportar el verano

No solo los jardines sufren las consecuencias del calor. En muchas viviendas, especialmente aquellas orientadas al sur o con grandes ventanales, las temperaturas interiores también aumentan considerablemente durante el verano. Afortunadamente, existen plantas de interior capaces de soportar estas condiciones con pocos cuidados.

La sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra, es una de las más resistentes. Sus hojas carnosas almacenan agua durante largos periodos y soportan tanto ambientes luminosos como espacios con menos luz. De hecho, uno de los errores más habituales es regarla en exceso, ya que tolera mejor la sequía que el exceso de humedad.

Otra opción muy recomendable es la zamioculca. Sus rizomas actúan como depósitos naturales de agua, lo que le permite sobrevivir incluso cuando pasan varios días sin riego. Los especialistas aconsejan colocarla lejos de ventanas donde el cristal pueda intensificar el calor y regarla únicamente cuando el sustrato esté completamente seco.

El aloe vera tampoco puede faltar en esta lista. Además de su conocida utilidad para aliviar pequeñas quemaduras o irritaciones de la piel, almacena grandes cantidades de agua en sus hojas y soporta perfectamente el calor siempre que sus raíces no permanezcan encharcadas. Lo ideal es situarlo en un lugar muy luminoso, evitando el sol directo de las horas centrales del día.

La planta de jade, el poto, la cinta o planta araña y el ficus completan el grupo de especies especialmente resistentes. Todas ellas soportan bien las altas temperaturas siempre que reciban una iluminación adecuada y un riego adaptado a sus necesidades. En lugar de seguir un calendario fijo, los expertos recomiendan observar el estado de las hojas, ya que suelen indicar cuándo la planta necesita agua.

Cómo ayudarlas a superar una ola de calor

Más allá de elegir especies resistentes, algunos cuidados pueden ayudar a que las plantas soporten mejor los episodios de calor extremo. Regar en profundidad durante las primeras horas de la mañana o al atardecer resulta mucho más eficaz que realizar pequeños aportes diarios de agua. También conviene evitar que las macetas permanezcan expuestas al sol directo durante toda la tarde y comprobar con frecuencia el estado del sustrato.

En el caso de las plantas de interior, alejarlas unos centímetros de las ventanas puede evitar que el cristal actúe como una lupa y queme las hojas. Las macetas de terracota también ofrecen ventajas frente a las de plástico, ya que favorecen una evaporación más equilibrada de la humedad y reducen el riesgo de sobrecalentamiento de las raíces. Además, mantener limpias las hojas facilita la fotosíntesis y mejora el estado general de la planta.

Las olas de calor seguirán siendo cada vez más habituales debido al aumento de las temperaturas. Apostar por especies adaptadas a la sequía y modificar ligeramente los cuidados durante el verano permite mantener jardines y hogares llenos de vida sin necesidad de realizar un consumo excesivo de agua. Con la elección adecuada y unas sencillas pautas de mantenimiento, es posible disfrutar de plantas sanas incluso durante los días más extremos del año.