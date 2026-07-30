Por qué su terraza es un "auténtico horno" a la sombra y cómo refrescarla

Es una escena habitual durante el verano. El toldo está desplegado, la sombrilla abierta y el sol ya no incide directamente sobre la terraza. Sin embargo, el calor sigue siendo insoportable. El aire parece inmóvil, el suelo quema y permanecer unos minutos sentado resulta casi tan incómodo como hacerlo bajo el sol.

Aunque pueda parecer contradictorio, estar a la sombra no garantiza una temperatura agradable. La explicación está en la forma en que los materiales almacenan y liberan el calor y en cómo circula —o no circula— el aire en los espacios exteriores.

Cuando una terraza se convierte en un auténtico horno, el principal enemigo no suele ser el sol que vemos, sino el calor que permanece invisible a nuestro alrededor.

Las paredes siguen irradiando calor

Durante las horas centrales del día, materiales como el hormigón, el ladrillo, el gres, la piedra o los azulejos absorben enormes cantidades de energía solar. Esa capacidad para almacenar calor recibe el nombre de inercia térmica.

El problema llega cuando el sol desaparece de la terraza. Aunque la sombra ya cubra el espacio, esas superficies continúan liberando lentamente toda la energía acumulada en forma de radiación infrarroja.

Por eso muchas terrazas continúan siendo prácticamente inhabitables al atardecer. El cuerpo ya no recibe radiación solar directa, pero sí el calor que emiten continuamente los materiales que lo rodean.

En las ciudades este fenómeno se intensifica todavía más debido al conocido efecto 'isla de calor', provocado por la enorme cantidad de superficies asfaltadas y edificios que acumulan temperatura durante todo el día.

El aire caliente también queda atrapado

Otro de los grandes responsables del calor sofocante es la falta de ventilación.

Muchas terrazas están parcialmente cerradas por muros, petos elevados o mamparas que dificultan la circulación del aire. Si además el toldo permanece completamente desplegado hasta el suelo, el aire caliente tiene muy pocas posibilidades de escapar.

Como el aire caliente es menos denso, asciende y queda retenido bajo el techo, la pérgola o el propio toldo. El resultado es una especie de efecto invernadero invertido: no entra el sol, pero el calor permanece atrapado y continúa aumentando la sensación térmica.

Algo parecido ocurre con algunos toldos de lona muy oscura. Aunque bloquean eficazmente la radiación solar, absorben una enorme cantidad de calor que después transmiten hacia abajo, convirtiéndose casi en una estufa suspendida sobre la cabeza.

Los pequeños detalles que empeoran la situación

Existen otros elementos que pasan desapercibidos pero contribuyen a elevar la temperatura de una terraza.

Los pavimentos oscuros pueden absorber hasta el 90 % de la radiación solar, calentándose mucho más que los de colores claros. Lo mismo ocurre con el mobiliario negro o de metal, que alcanza temperaturas muy elevadas tras varias horas al sol.

Incluso la unidad exterior del aire acondicionado puede convertirse en un enemigo silencioso. Mientras enfría el interior de la vivienda, expulsa al exterior todo el calor extraído, elevando varios grados la temperatura de una terraza pequeña si está instalada cerca de la zona de descanso.

Cómo romper el efecto 'horno'

La buena noticia es que existen varias estrategias capaces de reducir la temperatura sin necesidad de realizar grandes obras.

La primera consiste en favorecer la ventilación natural. Dejar espacios abiertos en los laterales del toldo o utilizar tejidos microperforados facilita que el aire caliente pueda escapar en lugar de quedar atrapado bajo la cubierta.

Los ventiladores de techo o de exterior también ayudan a romper el estancamiento del aire y generan una sensación térmica mucho más agradable gracias al movimiento constante de las corrientes.

La vegetación desempeña igualmente un papel fundamental. Árboles en maceta, jardines verticales o plantas de hoja grande no solo proporcionan sombra, sino que refrescan el ambiente mediante la transpiración. Además, colocadas junto a las paredes, reducen la radiación térmica que estas emiten.

Otra solución muy eficaz consiste en humedecer el suelo al caer la tarde. Al evaporarse, el agua absorbe parte del calor acumulado en baldosas, piedra u hormigón, reduciendo rápidamente la temperatura superficial y mejorando la sensación de frescor.

Diseñar pensando en el verano

Cada vez resulta más importante adaptar terrazas, patios y balcones a veranos que son más largos y cálidos que hace apenas unas décadas.

Elegir pavimentos claros, incorporar vegetación, favorecer la circulación del aire y evitar superficies que acumulen excesivo calor puede transformar completamente un espacio exterior.

Porque cuando una terraza parece un horno no siempre es culpa del sol. Muchas veces el verdadero problema está en el calor almacenado durante horas en paredes, suelos y techos, que siguen irradiándolo mucho después de que la sombra haya llegado. Entender cómo funciona ese fenómeno es el primer paso para volver a disfrutar del exterior incluso durante los días más calurosos del verano.