El mito de las plantas de interior: ¿pueden realmente bajar la temperatura de su casa?

Con la llegada del verano, las plantas de interior vuelven a convertirse en protagonistas de consejos virales para combatir el calor. En redes sociales y blogs de decoración es habitual encontrar afirmaciones que aseguran que llenar el salón de potos, monsteras o palmeras puede reducir varios grados la temperatura de una vivienda. Pero ¿hasta qué punto es cierto?

Los expertos en botánica y física coinciden en que las plantas sí ayudan a refrescar el ambiente, aunque conviene moderar las expectativas. Su efecto existe y está respaldado por la ciencia, pero es mucho más discreto que el de un sistema de climatización o una protección solar exterior. Aun así, utilizadas correctamente pueden crear un microclima más agradable y mejorar la sensación de confort durante los días más calurosos.

El secreto está en la evapotranspiración

La capacidad de las plantas para refrescar una estancia se basa en un proceso natural conocido como evapotranspiración. A través de las raíces absorben agua que transportan hasta las hojas y, mediante unos pequeños poros llamados estomas, liberan parte de esa humedad en forma de vapor.

Ese cambio de estado consume energía del ambiente, igual que ocurre cuando el sudor se evapora sobre la piel. Como consecuencia, el aire que rodea a la planta pierde una pequeña cantidad de calor y se genera una ligera sensación de frescor.

Además, las especies de mayor tamaño también contribuyen a filtrar parte de la radiación solar cuando se colocan cerca de una ventana, evitando que el sol incida directamente sobre algunas superficies del interior de la vivienda.

¿Cuánto puede bajar realmente la temperatura?

Aquí es donde aparece el principal mito. Aunque las plantas refrescan el ambiente, su capacidad para reducir la temperatura de toda una habitación es limitada.

Los especialistas explican que una o dos macetas apenas modifican la temperatura global de un salón. Su efecto se concentra en el espacio que las rodea, donde pueden generar pequeños microclimas con una sensación térmica ligeramente inferior, normalmente entre uno y dos grados.

Solo una gran concentración de vegetación, similar a la que existe en un invernadero o un jardín interior muy denso, podría producir un descenso más apreciable en toda la estancia.

El papel de la humedad

El efecto refrescante también depende del clima de cada vivienda.

En zonas secas, el vapor de agua liberado por las plantas aumenta la humedad relativa del ambiente y hace que el aire resulte más agradable. Sin embargo, en regiones donde la humedad ya es elevada, un exceso de plantas puede provocar el efecto contrario.

Al incrementarse la humedad ambiental, el cuerpo tiene más dificultades para evaporar el sudor y la sensación de bochorno puede aumentar, aunque la temperatura apenas haya cambiado. Por eso los expertos recomiendan combinar las plantas con una buena ventilación natural para evitar un ambiente demasiado cargado.

Las especies que mejor ayudan a combatir el calor

No todas las plantas ofrecen el mismo rendimiento. Las que poseen hojas grandes o una elevada capacidad de transpiración suelen generar un efecto más notable.

Entre las más recomendadas se encuentra la palmera areca, muy eficaz para humidificar ambientes secos; el helecho de Boston, que libera gran cantidad de vapor de agua; la monstera o costilla de Adán, gracias a su gran superficie foliar; y el espatifilo, conocido también como cuna de Moisés.

El poto continúa siendo una de las opciones favoritas por su resistencia y facilidad de mantenimiento, aunque otra especie que está ganando protagonismo es la drácena. Además de contribuir al enfriamiento del ambiente mediante la transpiración, diversos estudios la sitúan entre las plantas más eficaces para mejorar la calidad del aire interior al absorber determinados compuestos presentes en pinturas, muebles o productos de limpieza.

Cómo potenciar su efecto refrescante

Para sacar el máximo partido a las plantas durante el verano, los especialistas aconsejan agrupar varias macetas en una misma zona de la vivienda. Al concentrar la vegetación aumenta el efecto del microclima generado por la evapotranspiración.

También conviene mantener las hojas limpias de polvo, ya que así los estomas funcionan con mayor eficacia, y regar las plantas de forma adecuada para que puedan mantener su actividad fisiológica sin estrés hídrico.

Su colocación también resulta importante. Situarlas cerca de ventanas muy soleadas permite filtrar parte de la radiación directa antes de que caliente el interior de la habitación, especialmente durante las horas centrales del día.

Un complemento, no un sustituto

Las plantas de interior no sustituyen al aire acondicionado, a un buen aislamiento ni a sistemas como toldos o persianas exteriores. Sin embargo, sí pueden formar parte de una estrategia para mejorar el confort térmico de la vivienda.

Combinadas con ventilación cruzada durante las primeras horas del día, protección frente al sol y un uso racional de la climatización, ayudan a crear un ambiente más agradable de forma completamente natural. Además, aportan otros beneficios como mejorar la calidad del aire, reducir el estrés y aumentar el bienestar visual.

En definitiva, convertir la casa en un pequeño oasis verde no hará desaparecer una ola de calor, pero sí puede contribuir a que el verano resulte algo más llevadero sin incrementar el consumo eléctrico.