Elisabeth Reynés, Miss World Spain 2026, invitada en el Palacio de Marivent en la recepción de los Reyes

La representante de Islas Baleares, Elisabeth Reynès, se alzó con la corona el pasado abril y fue la ganadora del concurso celebrado en Gran Canaria. Tiene 21 años, mide 1,71 y es graduada en Gestión de Alojamientos y cursa la carrera de Dirección Hotelera en la Universidad de las Islas Baleares. Nuestra representante viajará el próximo sábado a Vietnam para conseguir el título de Mundo Internacional. Elisabeth pudo asistir a la recepción unos días antes de comenzar la competición, que se celebrará del 9 de agosto al 6 de septiembre en la ciudad de Nha Trang.

Para dicha recepción eligió un diseño de Lola Casademunt. La cita forma parte del calendario institucional del verano en la isla balear, que congregó a alrededor de 600 invitados. Entre los asistentes, al igual que en años anteriores, se encontraban representantes de los poderes del Estado, autoridades autonómicas y locales.

Es la primera vez en la historia que una Miss que nos representa a nivel internacional es recibida por Sus Majestades los Reyes en su año de reinado, antes de competir en el concurso internacional.