El impacto positivo de la soltería: menos miedo y más satisfacción vital

Estar soltero puede ser una oportunidad única y significativa para el crecimiento personal, según una nueva investigación. La teoría de la autoexpansión postula que, al conocer a otra persona, se tiende a incorporar sus ideas y experiencias a la propia identidad.

Estudios anteriores se centraron principalmente en este concepto en el contexto de las relaciones románticas, pero la nueva investigación demuestra que las personas pueden experimentar un crecimiento similar tanto en relaciones no románticas como en la soledad.

"Muchas personas solteras mantienen su soltería porque les da la sensación de tener la autonomía y la libertad para centrarse en metas personales, como sus aficiones, su carrera profesional y los viajes", apunta Elina Moreno, estudiante de posgrado de la Universidad de Toronto (Canadá), quien añade: "Nos preguntábamos si las personas solteras que creen que pueden adquirir nuevas experiencias gracias a su soltería se benefician de esta mentalidad".

Para el nuevo estudio, publicado este jueves en la revista Personality and Social Psychology Bulletin, los investigadores pidieron a personas solteras que informaran sobre su potencial percibido para el desarrollo personal y luego analizaron su comportamiento a lo largo del tiempo.

Quienes creían que la soltería les ofrecía la oportunidad de desarrollarse eran más propensos a participar en actividades novedosas, como aprender nuevas habilidades, practicar deportes de equipo o salir a cenar con amigos.

Estos participantes también informaron de menos miedo a estar soltero; mayor satisfacción con su soltería; más sensación de autonomía, competencia y conexión con los demás en su vida, y una mayor felicidad en general.

"Aprovechar la oportunidad de probar cosas nuevas, conocer gente nueva y desarrollar nuevos pasatiempos puede mejorar significativamente no solo cómo te sientes con respecto a tu soltería, sino también cómo te sientes con respecto a tu vida en general", indica Moreno.

CONOCERSE MEJOR

Los investigadores también descubrieron que hasta el 82% de las personas solteras recurren a relaciones cercanas no románticas, como familiares o amigos, para vivir experiencias enriquecedoras.

Un 18% de los participantes en el estudio reportaron realizar actividades enriquecedoras en soledad, lo que sugiere que viajar solo también puede ser una oportunidad de crecimiento personal.

Moreno señala que, si bien algunas personas solteras desean una relación romántica, otras prefieren permanecer solteras para centrarse en sus metas personales o profesionales.

Esta investigadora precisa que este estudio podría malinterpretarse al dar a entender que la soltería es más importante que las relaciones románticas como vía para el crecimiento personal, pero destaca que estar soltero puede ser otra oportunidad para que las personas desarrollen su sentido de identidad.

"Si las personas desean mantener su soltería, las experiencias de crecimiento personal podrían ser beneficiosas para fortalecer su bienestar a largo plazo y brindarles oportunidades para conocerse mejor", recalca Moreno, quien concluye: "Si una persona soltera busca una relación romántica, aún podría aprovechar al máximo su soltería y experimentar un crecimiento personal en el proceso".