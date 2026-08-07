La Fórmula 1 aparta a la Fashion Week de Ifema y lleva los desfiles al centro de Madrid

En un giro de guion inédito para la industria textil española, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) no se celebrará en su habitual pabellón 14 de Ifema Madrid. La coincidencia con las fechas del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 ha forzado al gran evento de la moda a buscar su gran escenario en el centro urbano y a trasladar el grueso de sus desfiles al campus de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, en la calle San Francisco de Sales.

Esta cita tan atípica como ambiciosa se desplegará entre el 7 y el 19 de septiembre, aunque sufrirá un paréntesis técnico entre los días 11 y 13 para ceder todo el protagonismo al Gran Premio del automovilismo. El arranque oficial tendrá lugar el 7 de septiembre a las 19:00 horas con una inauguración monumental en el estanque central de los Jardines de Sabatini, a los pies de la fachada norte del Palacio Real.

A pesar de abandonar su sede histórica, la propuesta articulada bajo el paraguas institucional 'Madrid Capital de Moda' convertirá de nuevo el centro de la capital en un inmenso escenario vivo, algo que ya hemos visto en las anteriores citas. En total, más de 60 diseñadores mostrarán sus creaciones en 45 desfiles, presentaciones, performances, exposiciones y open days.

El calendario comenzará con la propuesta urbana Omoda Madrid es Moda, impulsada por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) del 7 al 10 de septiembre. Durante estas jornadas, firmas emblemáticas como Roberto Verino, Roberto Torretta, Angel Schlesser, Dolores Cortés, The 2nd Skin CO., Dominnico, María Lafuente, Juan Avellaneda x See Lou o Adlib Ibiza tomarán rincones de la ciudad como La Nave, el Hotel Wellington, el Museo de Historia de Madrid o el Claustro del Instituto San Isidro. Esta primera etapa incluirá novedades como la colección debut de Dolores Promesas x Duvos, la alianza creativa entre Daniel Chong y Eduardo Navarrete, y un emotivo homenaje a los 40 años de trayectoria de Devota & Lomba.

Tras el parón impuesto por la Fórmula 1, llegará el turno de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid del 14 al 19 de septiembre. En esta ocasión, la pasarela oficial sumará localizaciones singulares como el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela para su jornada de apertura o un novedoso formato en el Palacio de Cibeles. Entre sus platos fuertes destacan la celebración del décimo aniversario de la firma Palomo, el esperado regreso de creadores como Alvarno, Moisés Nieto y Redondo Brand, y las presentaciones de Juan Vidal, Adolfo Domínguez, Ernesto Naranjo, Acromatyx y Alex Rivière Studio.

Durante la presentación de esta nueva edición, la delegada ha destacado en declaraciones a los medios que este acontecimiento supone "una transformación que ha hecho que se conecte la moda con la ciudad" y ha asegurado que "Madrid está dejando su historia" en este ámbito. "Creo que es un gran avance y que en septiembre viviremos una semana preciosa", ha añadido.