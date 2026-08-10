Meryl Streep pone a subasta el exclusivo vestuario de 'El diablo viste de Prada 2'

El armario más codiciado del cine abre sus puertas por una causa que previsiblemente batirá todos los récords. Si soñabas con caminar por los pasillos de Runway luciendo los deslumbrantes estilismos de El diablo viste de Prada 2, tu oportunidad de oro ha llegado de la mano de la mismísima Meryl Streep. La oscarizada actriz ha tenido la brillante idea de poner a subasta las piezas clave del vestuario de la secuela a través de la casa Christie's con un fin benéfico, convirtiendo las prendas icónicas del filme en el objeto de deseo definitivo de la temporada.

La puja online se desplegará del 1 al 15 de septiembre y reunirá auténticos tesoros lucidos en pantalla por un reparto estelar que incluye a Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Simone Ashley y la mismísima Lady Gaga. Entre los flechazos absolutos del catálogo destaca el diseño Niki Patchwork de Gabriela Hearst que lleva Andy Sachs (Anne Hathaway) en su sonada escena en los Hamptons.

Por su parte, la mítica Miranda Priestly desatará pasiones con piezas de alta costura como su chaqueta con borlas de Dries Van Noten o un sofisticado diseño en blanco y negro de Schiaparelli. ¿El toque glam definitivo? Unos zapatos de tacón rojos Valentino Garavani Rockstud dedicados y firmados de su puño y letra por la propia Meryl Streep, acompañados de exclusivas joyas de Vhernier.

El estilo irreverente y chic de Emily Blunt también se suma al evento con un impecable traje de Dior lucido durante el almuerzo con Donatella Versace, además de un espectacular brazalete Bone de Elsa Peretti valorado en 107.000 dólares. El despliegue de alta moda lo completan el vestido de plumas Bad Binch TongTong de Terrence Zhou que Lady Gaga presume en el videoclip de RUNWAY junto a Doechii, y la deslumbrante selección de Dolce & Gabbana con la que Streep, Tucci y Ashley acapararon miradas en el desfile Primavera/Verano 2026 en Milán.

Para elevar la exclusividad al máximo, Christie's unirá fuerzas con el CFDA y el CPJ para organizar un selecto cóctel con subasta presencial al que solo se podrá acceder mediante invitación privada el 10 de septiembre, coincidiendo con la Semana de la Moda de Nueva York. No obstante, los amantes de la moda que quieran admirar de cerca este vestuario de película podrán disfrutar de una exposición pública y gratuita en la sede de Christie's Nueva York del 8 al 13 de septiembre, en un marco incomparable junto a la exhibición Handbags Online: The September Edit.