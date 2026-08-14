El vestido de Inés García para el cumpleaños de Lamine Yamal: corsé, magenta y canutillos de vidrio

Un escote en V, una estructura de corsé y una gasa rosa magenta bordada con canutillos de vidrio. Esos fueron los elementos elegidos para confeccionar el vestido que Inés García lució en la fiesta por el 19 cumpleaños de Lamine Yamal y cuya elaboración ha explicado ahora su creador.

La pareja del futbolista apostó para la ocasión por un minivestido fucsia realizado a medida por Bonet Studio. Al frente de la firma se encuentra Ismael Bonet, diseñador de 28 años que ha trabajado con artistas como Aitana, Bad Gyal, Emilia Mernes, Judeline, Karol G o Nathy Peluso.

La celebración tuvo lugar el martes 11 de agosto en Mas de Sant Lleí, una masía del siglo XII catalogada de interés cultural por la Generalitat desde 1994. Yamal había cumplido los 19 años casi un mes antes, el 13 de julio, durante el Mundial, pero esperó hasta agosto para reunir a familiares y amigos.

Por la finca pasaron también algunos de sus compañeros de profesión, entre ellos Dani Olmo y Pau Cubarsí, además de nombres conocidos de la música como Bad Gyal y Myke Towers. Una fiesta que ha llegado a ser catalogada como "el evento del verano" y en la que el estilismo de García terminó acaparando buena parte de la atención.

Del boceto al rosa magenta

Detrás del vestido estaba también María Bravo Ruiz, estilista de Inés García. Fue ella quien se puso en contacto con Ismael Bonet para plantearle el encargo. Ambos ya habían colaborado anteriormente en trabajos destinados a otras artistas.

La idea avanzó con rapidez. "El mismo día que me comentó la propuesta, ya fuimos a buscar tejidos porque la idea estaba bastante clara", ha explicado Bonet en declaraciones exclusivas a Semana.

Aunque estudiaron distintas alternativas antes de cerrar el diseño, había dos características decididas desde el comienzo. "Queríamos el escote en V y el cuerpo armado con estructura de corset. Miramos colores diferentes en plata, rosa palo, nudes etc y al final lo hicimos en este rosa magenta, es una gasa bordada con canutillos de vidrio muy chula", ha detallado.

Para Bonet, el encargo suponía además trabajar de una manera diferente a la que acostumbra cuando crea prendas para artistas que deben utilizarlas sobre un escenario. "Cuando se trata de un custom estoy acostumbrado a hacer looks para espectáculo, o sea, cómodos y duraderos", ha explicado a la revista.

La naturaleza del vestido de García le permitió prescindir de esas necesidades y explorar otras posibilidades. Según el diseñador, hacer una prenda que no estuviera condicionada por esos requisitos le permitió crear "algo un poco más conceptual, bastante diferente a todo lo que suelo hacer cuando hago un diseño a medida".

Bonet ha definido la experiencia de trabajar en el proyecto como "muy guay" y se ha mostrado satisfecho con el resultado final: "Ha sido un reto, pero estoy contento con el resultado. Estaba guapísima".

Su salto a la pasarela madrileña

El responsable del vestido cuenta, pese a sus 28 años, con experiencia junto a algunas de las artistas más conocidas del panorama musical. Aitana, Bad Gyal, Emilia Mernes, Judeline, Karol G y Nathy Peluso figuran entre los nombres con los que ha tenido oportunidad de trabajar.

Su trayectoria dio un nuevo paso en febrero de 2025 con la presentación de su primera colección, What do you dance to?, en la 81ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.