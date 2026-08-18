Tragedia en la alta costura: muere Mathilde Favier, icono de Dior, en un accidente de tráfico junto a su pareja

El trágico fallecimiento de Mathilde Favier, emblemática directora de relaciones públicas de la línea femenina de Dior, y de su pareja, el aclamado productor cinematográfico Nicolas Altmayer, ha conmocionado de manera profunda tanto a la industria de la alta costura como a la del cine. La pareja, considerada una de las más admiradas y queridas de la élite parisina, perdió la vida al atardecer del lunes 17 de agosto de 2026 debido a un fatal percance vial ocurrido cerca de Thouars, al noroeste de Poitiers, provocando una ola de consternación en la capital francesa.

Según los datos facilitados por la Fiscalía de Niort y confirmados por el fiscal adjunto Nicolas Leclainche, el fatal siniestro tuvo lugar en torno a las 16:00 horas en la carretera departamental 938, a la altura de la localidad de Airvault. El vehículo en el que viajaba la pareja colisionó frontalmente contra un camión que circulaba en sentido contrario en el momento en que realizaban una maniobra de adelantamiento. Actualmente, las autoridades francesas mantienen abierta una investigación por homicidio involuntario para esclarecer todas las circunstancias exactas del incidente.

Mathilde Favier era una figura indiscutible en los desfiles de la Semana de la Moda de París y un nexo fundamental entre la maison Dior y las celebridades más codiciadas a nivel internacional. Incorporada a la firma hace más de una década tras su paso por Prada, supo redefinir el concepto de las relaciones públicas convirtiendo su labor en un acompañamiento cercano que hacía sentir a las estrellas como auténticos miembros de la casa francesa, actualmente liderada en la dirección creativa por Jonathan Anderson. Ese trato exquisito y personal la convirtió en una pieza clave de la crónica social y la aristocracia europea, manteniendo una estrecha afinidad con embajadoras como Beatrice Borromeo y Sassa de Osma o la artista coreana Kim Jisoo, con quienes era habitual verla compartir cenas de gala y desfiles.

Iniciada en la industria desde su juventud junto a su hermana, la directora creativa de joyería de Dior Victoire de Castellane, Favier ejerció además como una apasionada embajadora del estilo de vida parisino. En 2024 plasmó esa visión en su libro Mathilde à Paris (editado en inglés como Living Beautifully in Paris), una obra muy personal en la que desgranaba los encantos de la capital junto a íntimas amigas como Carla Bruni.

Las reacciones del sector ante su pérdida no se han hecho esperar. Delphine Arnault, presidenta y directora ejecutiva de Christian Dior, expresó en un emotivo comunicado que con la muerte de Mathilde la firma pierde a una profesional increíble y ella a una amiga fiel de optimismo y valentía admirables, enviando sus condolencias a sus hijos, su madre, sus hermanas y su equipo. Por su parte, Jonathan Anderson manifestó públicamente su dolor destacando su amabilidad y generosidad únicas. A los homenajes se sumaron numerosas figuras de la cultura como el cineasta Xavier Dolan o el diseñador Simon Porte Jacquemus, quienes dejaron emotivos mensajes de despedida en sus redes sociales.

A su lado, Nicolas Altmayer, nacido en 1965, se consolidó como un pilar fundamental del cine francés contemporáneo. Junto a su hermano Éric fundó en 1996 la productora Mandarin Cinéma, desde la cual impulsó más de 70 títulos y acumuló múltiples nominaciones a los Premios César. Visionario capaz de equilibrar grandes éxitos de taquilla con obras de autor de alto prestigio, respaldó largometrajes clave de las últimas décadas como OSS 117, Frantz, Joven y bonita, Mon crime o las recientes Monsieur Aznavour y Les caprices de l'enfant roi.

El repentino adiós de la pareja deja un vacío irremplazable en el ámbito cultural francés y en su entorno más cercano. A Mathilde Favier le sobreviven sus dos amados hijos, Héloïse y Carlo Agostinelli, con quienes mantenía un vínculo extraordinariamente estrecho.