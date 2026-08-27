Todo listo en la localidad extremeña de Medellín para la gala de Míster Internacional Spain 2026

En dicha localidad tendrá lugar el próximo sábado la gala en un marco incomparable como es su Teatro Romano; allí competirán los hombres más guapos del país en las diferentes pruebas clasificatorias de cara a la final.

El concurso de Mister Internacional Spain nace en el año 2013; su creador es Cres del Olmo y su organización, Nuestra Belleza España. En la actualidad, este certamen de belleza masculino es el trampolín para que el ganador compita en los certámenes internacionales de Grand Slam más importantes, como Mister Mundo, Mister Internacional, Manhunt Internacional o Mister Cosmo.

Sergio Ayaka, exnovio de Ivonne Reyes, ha sido el único español en conseguir el título internacional de Mister Model en 2019, o Vicente Llorach, que ganó en Manhunt Internacional en 2018. Sin olvidar al malagueño José Calle y al granadino Fran Zafra, que se alzaron con el título de Mister Internacional 2023 y 2024.