Javier Iglesias se convierte en el hombre más guapo de España

Javier Iglesias, tras alcanzar el título nacional de Mister Internacional 2026, ya está pensando en ir a por todas para el certamen internacional. A pesar de haber nacido en un pueblo de Castellón de la Plana, reside en Ibiza, donde trabaja como agente inmobiliario. Mide 1,87, pesa 91 kilos y tiene 27 años. "Me siento muy feliz y estoy loco de contento, como te puedes imaginar. Antes de la final te vienen los miedos; es cierto que la vida te cambia, porque es una responsabilidad representar a España. Lo estoy disfrutando mucho, concediendo entrevistas, atendiendo las redes y demás", así me comentó.

En el transcurso de la entrevista que mantuvimos, reconoció que la experiencia no ha podido ser más positiva: "Han sido unos días inolvidables, el ambiente fantástico, mis compañeros insuperables. Yo sabía que podía ser el ganador, aun sin ser de los favoritos, aunque sabía que iba a estar en el top 6, y mis propios compañeros me ayudaron mucho. El haber conseguido la banda ha sido la guinda de todo lo vivido durante la semana; he conocido a 49 personas tan diferentes desde cualquier punto de vista; como experiencia no ha podido ser mejor". Además, tuvo la suerte de que su madre estuvo acompañándole y también fueron ocho amigos más. "No le salían las palabras de lo emocionada que estaba", explicó.

Una vez conseguida la victoria, le encantaría dedicarse al mundo de la moda y pasarela. "Siempre me ha gustado, y espero conseguirlo. Mi novia me apoya en todo, no llevamos mucho saliendo, pero me da mucha tranquilidad, estoy muy contento con ella. La valoro mucho. Estoy muy feliz porque consigo todo lo que me propongo".

Una gala que salió como era de esperar, siempre de la mano de su creador, Cres del Olmo, y su equipo, y en un marco incomparable como fue la localidad extremeña de Medellín con su incomparable Teatro Romano.