Polémica por las fotos de las candidatas a Falleras Mayores de Valencia

La publicación de las fotografías oficiales de las candidatas a Falleras Mayores de Valencia 2027 ha desatado una polémica en el mundo fallero por los retoques aplicados a las imágenes, que han recibido numerosas críticas en redes sociales por el aspecto considerado poco natural de algunas de las aspirantes.

La Junta Central Fallera (JCF) publicó esta semana los retratos de las 146 candidatas que continúan en el proceso de elección, 73 mayores y 73 infantiles. Horas después, y coincidiendo con las críticas que comenzaban a circular en redes, las galerías fueron retiradas temporalmente de la página web oficial. Posteriormente volvieron a estar disponibles.

La JCF ha desvinculado la retirada de las críticas por los supuestos retoques y sostiene que las fotografías se eliminaron temporalmente para corregir errores en la identificación de algunas candidatas y en la información que acompañaba a las imágenes. El organismo no ha detallado públicamente qué técnicas de edición se utilizaron en los retratos.

Compromís exige la retirada

La polémica ha llegado hasta el Ayuntamiento de Valencia. Compromís ha reclamado la retirada de las fotografías oficiales de las candidatas a Falleras Mayores de Valencia 2027 y la realización de una nueva sesión fotográfica de estudio. La coalición también ha exigido saber quién autorizó la publicación de las imágenes por parte de la Junta Central Fallera (JCF).

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Pere Fuset, ha insistido en sus críticas después de que las fotografías fueran retiradas inicialmente y posteriormente volvieran a publicarse este miércoles. El consistorio atribuyó la retirada a errores en la identificación de algunas candidatas y negó que estuviera relacionada con las críticas sobre supuestos retoques en las imágenes. Sin embargo, Fuset considera que resulta difícil entender que la JCF haya vuelto a publicar las mismas fotografías que, según afirma, están generando críticas y mofa. Por ello, ha reclamado al presidente de la JCF y concejal de Fallas, Santiago Ballester, que dé explicaciones y asuma responsabilidades.

Compromís propone retirar las imágenes actuales, organizar una nueva sesión fotográfica y garantizar que el nuevo material sea supervisado antes de su publicación.