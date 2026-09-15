Muere a los 87 años Bob Mackie, icónico diseñador de Cher y del 'vestido desnudo' de Marilyn Monroe

El diseñador de moda y vestuarista estadounidense Bob Mackie ha fallecido a los 87 años, según comunicaron en sus cuentas oficiales en redes sociales. El mensaje no precisa la causa de la muerte ni ofrece más detalles sobre su fallecimiento. Mackie desarrolló buena parte de su carrera en la televisión, el teatro y el cine de Estados Unidos, donde creó miles de vestuarios para artistas como Cher, Diana Ross, Tina Turner, Dolly Parton y Madonna.

Nacido en California en 1939, Mackie comenzó estudiando arte, aunque abandonó esos estudios antes de incorporarse al mundo del diseño. La diseñadora Edith Head fue quien le descubrió y le ayudó a conseguir en 1961 un puesto como dibujante en los estudios Paramount.

Su trayectoria como vestuarista tomó impulso con The Carol Burnett Show, uno de los programas de mayor audiencia de finales de los años 60. Para la humorista y presentadora Carol Burnett llegó a diseñar unos 17.000 conjuntos.

A comienzos de los años 70, su trabajo en The Sonny and Cher Show amplió su popularidad. Mackie se encargó de numerosos diseños para Cher y, a partir de entonces, construyó una clientela formada por algunas de las principales estrellas de la música y el espectáculo estadounidense.

El diseñador de los grandes escenarios

Sus creaciones se caracterizaron por el uso de lentejuelas, plumas y abalorios, además de formas llamativas en los vestidos de gala. Esa estética le llevó a recibir el sobrenombre de sultán de las lentejuelas.

Entre sus diseños más conocidos se encuentra el vestido que Cher llevó en los Oscar de 1986, cuando presentó uno de los premios. El conjunto incluía una falda de talle muy bajo, un top de reducidas dimensiones y una gran pieza de plumas negras sobre la cabeza.

Mackie también estuvo detrás de algunos de los vestuarios más recordados de Marilyn Monroe. Diseñó el conocido como vestido desnudo que la actriz llevó en 1962 para cantar el cumpleaños feliz al presidente John F. Kennedy. Años después, Kim Kardashian utilizó ese mismo vestido en la Met Gala tras sacarlo de un museo, una decisión que generó polémica.

Emmy, Tony y una nominación al Oscar

El diseñador fue reconocido por su trabajo con premios Emmy y Tony y recibió una nominación a los Oscar. También fue incluido en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión y recibió el premio a toda una carrera del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos.

Su trabajo no se limitó a las grandes estrellas de décadas anteriores. Durante los últimos años de su carrera continuó diseñando para artistas de nuevas generaciones, entre ellos Miley Cyrus, Taylor Swift y Sabrina Carpenter.

En su vida personal, Mackie estuvo casado con la actriz Lulu Porter entre 1960 y 1963. Tuvieron un hijo, Robert Gordon Mackie Jr., que murió a los 33 años por complicaciones relacionadas con el sida. Tras su divorcio, mantuvo una relación con el vestuarista Ray Aghayan, fallecido en 2011. Mackie era abuelo y bisabuelo.