Las cinco prendas que marcarán el otoño: del 'tailoring' relajado al regreso del trench

Septiembre marca el regreso a la rutina y, con él, también llega el momento de hacer sitio en el armario a las prendas de la nueva temporada. El otoño recupera algunos de los clásicos que nunca desaparecen, pero lo hace con siluetas más relajadas, tejidos ligeros y combinaciones pensadas para llevar una misma pieza en distintos momentos del día.

El office wear deja atrás los estilismos más rígidos para dar paso a propuestas más amplias y cómodas. Las americanas pierden formalidad, los pantalones de pernera ancha ganan terreno y el trench vuelve a convertirse en uno de los grandes protagonistas del entretiempo.

Las nuevas colecciones de Esmara, Work Fashion Balance y New Season, New Looks, reúnen algunas de estas tendencias con prendas que van desde las camisetas básicas hasta las gabardinas, pasando por el punto, los accesorios y diferentes versiones del pantalón.

1. La blazer abandona la rigidez

La americana se mantiene como una de las piezas fundamentales del armario, pero esta temporada se lleva de una manera más relajada. El tailoring apuesta por cortes menos estructurados y por combinaciones que permiten llevar la misma prenda tanto en un estilismo de oficina como en uno más informal.

Entre las propuestas aparecen blazers confeccionadas con materiales reciclados y modelos de tejido bouclé, una textura especialmente vinculada a los meses de otoño. La paleta se mueve entre el marrón, el burdeos y el negro, con precios desde 14,99 euros.

2. Vestir por capas vuelve a ser la fórmula del otoño

Las temperaturas cambiantes del entretiempo hacen del layering uno de los recursos más prácticos de la temporada. Camisas, camisetas, jerséis finos y chaquetas se superponen para poder adaptar el estilismo a lo largo del día.

Los tonos neutros —negro, blanco, beige, gris y diferentes tonalidades tierra— facilitan además las combinaciones entre las distintas prendas.

El calzado y los complementos completan estas propuestas: botines con suela track en negro y marrón por 14,99 euros, mocasines en negro y burdeos por 9,99 euros y bolsos amplios desde 8,99 euros.

3. Los pantalones wide leg siguen ganando terreno

Los pantalones de pernera ancha continúan entre las siluetas protagonistas del otoño. Su caída fluida permite combinarlos con una americana para conseguir un conjunto más sofisticado o con un jersey de punto para un resultado más relajado.

La propuesta se amplía con modelos chino, slim fit y jogger, mientras que la gama de colores incorpora desde tonos burgundy hasta estampados animal print. Los precios parten de 5,99 euros.

4. El trench vuelve a reclamar su lugar

Pocas prendas están tan asociadas al otoño como la gabardina. Esta temporada aparece tanto en versiones más cortas como en diseños de corte tradicional.

El trench corto se presenta en beige, negro y burgundy, con una silueta más entallada y un precio de 12,99 euros. Para quienes prefieren un patrón clásico, también hay una gabardina disponible en beige, negro y verde oscuro por 17,99 euros.

Ambos modelos están confeccionados con un 100% de poliéster reciclado y cuentan con un acabado repelente al agua mediante el tratamiento BIONIC-FINISH™ ECO.

Junto a las gabardinas aparece otra de las prendas habituales cuando bajan las temperaturas: el chaleco de plumas. Disponible en negro y beige, incorpora también tratamiento repelente al agua y tiene un precio de 9,99 euros.

5. El punto se convierte en el aliado del entretiempo

Cárdigans y jerséis de punto fino vuelven cada otoño y esta temporada no es una excepción. Son prendas ligeras que permiten sumar una capa cuando bajan las temperaturas y funcionan tanto solas como combinadas con camisas, camisetas o americanas.

La colección incluye cárdigans largos por 9,99 euros y modelos más cortos y estructurados, de manga larga o corta, desde 4,99 euros. Los jerséis y cárdigans de punto parten también de 4,99 euros y están disponibles en diferentes colores.

Un armario pensado para combinar

Más allá de las tendencias concretas, las dos nuevas colecciones de Esmara giran alrededor de prendas que pueden combinarse entre sí y formar diferentes estilismos a lo largo de la temporada.

Las colecciones están disponibles en las más de 730 tiendas de Lidl en España y en Lidl.es, con tallas que van de la 34 a la 44.