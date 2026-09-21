El look de entretiempo de Ayuso: un vestido azul marino de Sfera y sandalias negras de tacón bajo

Isabel Díaz Ayuso ha presidido este lunes la entrega de los XXIV Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid, celebrada en los Teatros del Canal. Para la cita, la presidenta madrileña ha recuperado un vestido azul marino de Sfera que ya había utilizado anteriormente.

El vestido, de corte midi, está confeccionado en tejido jacquard con motivos florales y detalles de terciopelo. El diseño cuenta además con escote en pico, manga muy corta y una parte superior fruncida que continúa hasta la falda. La prenda salió a la venta hace unos meses por 36 euros, aunque actualmente ya no está disponible.

Isabel Díaz Ayuso llegando a los Premios | Fuente: Europa Press

Ayuso ha combinado el vestido con unas sandalias negras de tiras finas, pulsera al tobillo y tacón bajo. Con esta elección, ha optado por un calzado sencillo que contrasta con el azul marino del vestido y mantiene un estilo más discreto.

El conjunto se ha completado con unos pendientes dorados alargados y el pelo parcialmente recogido, dejando algunos mechones ondulados alrededor del rostro. La presidenta madrileña no ha incorporado grandes complementos al estilismo.

Además, la elección de un vestido azul marino permite a Díaz Ayuso alejarse de los tonos más propios del verano y acercarse a los colores habituales del otoño. La combinación con las sandalias negras mantiene, al mismo tiempo, un punto más ligero para estas primeras semanas de septiembre.

La cita ha servido para entregar los 16 galardones de los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid de este año. Entre los premiados se encuentran José Sacristán, Jaime Urrutia, África Guzmán, Jordi Socías y Juan Tamariz, distinguido a título póstumo.