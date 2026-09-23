Así es La Querola d'Ordino, la exclusiva urbanización de lujo arrasada por el fuego en Andorra
Un incendio declarado por la madrugada destruyó por completo la exclusiva urbanización La Querola, situada en Ordino (Andorra). El fuego comenzó sobre las 01:45 horas y se extendió rápidamente hasta calcinar los siete bloques que formaban el complejo residencial.
Exterior del edificio La Querola d'Ordino
Cada edificio tiene cuatro plantas conectadas por ascensor privado desde el garaje. Cada una de las 51 residencias – con una superficie mínima de 250 m² – ha sido proyectada individualmente en función de su orientación, sus vistas y la topografía del terreno. No hay dos unidades iguales.
Espacio interior de La Querola d'Ordino
Cada vivienda ha sido proyectada individualmente en función de su posición en el edificio, su orientación, sus vistas y la topografía del terreno.
Pasillo interior de La Querola d'Ordino
La conexión y circulación entre los tres niveles se facilita con un ascensor privado y una amplia escalera de madera y acero, con estanterías integradas que pueden utilizarse como biblioteca o para la exposición de objetos de arte.
Salón interior de La Querola d'Ordino
El salón forma parte de un ambiente abierto, luminoso y sofisticado.
El interior de La Querola d'Ordino
La zona de día se organiza en un espacio abierto y muy luminoso donde la cocina con office se integra de manera natural con el salón, creando un ambiente acogedor y funcional. Un distribuidor conecta las diferentes estancias con una gran terraza volada y las zonas exteriores.
El exterior de La Querola d'Ordino
Cada vivienda dispone de terrazas privadas de grandes dimensiones en la fachada sur, orientadas al bosque.
La Querola d'Ordino interior
El sistema geotérmico de La Querola d'Ordino es uno de los más sofisticados instalados en una promoción residencial en Europa. 170 pozos de 120 metros de profundidad extraen del subsuelo una temperatura de 12 °C constante en invierno, suficiente para alimentar las bombas de calor Samsung que calientan todas las viviendas y producen agua caliente sanitaria.
Habitación de La Querola d'Ordino
Todas las unidades incluyen garaje privado, ascensor privado, Family Room, terraza privada con barbacoa y acceso a todas las zonas comunes y wellness.
Garaje en La Querola d'Ordino
El acceso rodado se realiza a través de viales interiores amplios, iluminados y bien señalizados, que conducen directamente al garaje privado de cada vivienda, minimizando el impacto visual y sonoro.
Piscina de La Querola d'Ordino
Las zonas comunes de La Querola d'Ordino son una extensión del concepto arquitectónico: espacios diseñados por Jean Nouvel con la misma obsesión por los materiales y la luz que define las viviendas.