Así es La Querola d'Ordino, la exclusiva urbanización de lujo arrasada por el fuego en Andorra

7 / 10

La Querola d'Ordino interior

El sistema geotérmico de La Querola d'Ordino es uno de los más sofisticados instalados en una promoción residencial en Europa. 170 pozos de 120 metros de profundidad extraen del subsuelo una temperatura de 12 °C constante en invierno, suficiente para alimentar las bombas de calor Samsung que calientan todas las viviendas y producen agua caliente sanitaria.