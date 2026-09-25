Consejos y nuevas tendencias para recuperar la melena tras el verano

Durante el verano, nuestra piel, nuestro cuerpo y nuestro pelo sufren cambios, ya sea por la alimentación, las horas de más luz y rayos UVA o la relajación del cuidado de los hábitos internos y externos.

Por eso, a la llegada de la nueva estación, urge empezar a retomar hábitos y cuidarse más. Es común ver consejos en redes sociales y recomendaciones por parte de influencers que se dedican al contenido de belleza y moda. Pero es primordial conocer las necesidades de cada uno antes de poner a prueba estos métodos y productos.

Las nuevas tendencias

Entre los métodos más populares se ha fomentado el término del oiling para estimular el crecimiento y fortalecimiento del pelo combinado con los masajes del cuero cabelludo. También aplicar un tratamiento prelavado y aceites para evitar daños y que las cutículas se resequen.

Los clásicos

Por su parte, también vuelven los métodos caseros que destacan en redes, como el agua de romero y clavo o agregar estos al champú, aunque científicamente no hay constancia de que este método sea tan efectivo como otros tratamientos de farmacia.

En cuanto a tintes o cabellos decolorados, también hay todo un proceso de sanación y necesidades tras los efectos del sol, el cloro, el agua del mar... Por ejemplo, los cabellos rubios o decolorados tienden a resecarse más y pueden adquirir subtonos verdosos.

Tratamientos en peluquería combinados con la matización del rubio, cortar y sanear las puntas cada cierto tiempo, y sobre todo a final de verano, y llevar una rutina de alta hidratación favorecerán tener una melena que se vea densa y más cuidada.

Los remedios naturales pueden mejorar el aspecto del cabello, pero la realidad es que lo más importante no es que se vea bien, sino que esté bien nutrido, hidratado y, sobre todo, con la piel del cuero cabelludo cuidada, que es la verdadera razón de que el pelo nazca en mejores o peores condiciones.

La importancia de cuidarse por dentro

La suplementación o una dieta variada y rica en nutrientes también es importante para la salud capilar. Nutrientes como la biotina, el omega-3, el hierro, la vitamina C y el colágeno son esenciales para el cabello, entre otras necesidades:

Alimentos como el aguacate y los pescados azules (salmón, caballa, sardinas...) son altos en omega-3 .

(salmón, caballa, sardinas...) . Por otro lado, los huevos, vísceras y lácteos , además de también los pescados azules, contienen biotina que ayuda a la producción de la queratina .

, además de también los pescados azules, . Por su parte, la carne roja, las legumbres, los frutos secos y verduras como las espinacas y las acelgas son ricas en hierro que, combinado con la vitamina C, que podemos encontrar en cítricos, mejoran la absorción de la proteína y, así, de los nutrientes de estos alimentos.

En definitiva, no hay remedios milagrosos; se trata de un cuidado interno y una atención especial en nuestros hábitos, que sumados a la constancia y a escoger bien lo que nos aplicamos y lo que consumimos, mejoran potencialmente la salud y el aspecto de nuestro cabello.