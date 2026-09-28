De la moda renacentista a desfilar junto a robots, la atemporal Semana de la Moda de Milán

Este lunes ha concluido La Semana de la Moda de Milán. Comenzó el pasado 22 de septiembre comenzaba la semana de la moda en Milán. Durante las presentación de tendencias de la temporada de primavera/verano de 2027 se han visto a las mejores firmas de la moda.

Coincide además con que este año Milán acogió el Vogue World 2026, un evento celebrado de forma anual que combina la pasarela de la moda con un evento en vivo y la presencia de múltiples figuras conocidas.

El año pasado el evento se realizó en Hollywood por su cercanía a la temática pasada "el cine y la moda", donde los estudios de Paramount se transformaron en una pasarela. Este año la temática pretende reivindicar el papel artesanal en la moda en un mundo que avanza frenéticamente en la tecnología industrial. Una vuelta al pasado y estilos románticos o renacentistas y una introspección hacia dónde se dirige ahora mismo la industria de la moda. Una pasarela que alimenta diseños atemporales combinando diferentes frutos de épocas diversas.

Entre los diseñadores y grandes firmas que vistieron a las modelos en esta semana encontramos: Prada, Fendi, Gucci, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Moschino, Ferragamo, Roberto Cavalli y Emporio Armani. Gigi Hadid fue la encargada de inaugurar la gala de Vogue World 2026 vestida de Valentino y Prada fue la primera firma en aparecer con su colección en pasarela.

La semana de la moda de Milán ha dejado caer las próximas tendencias de estilo primaveral y veraniego que se verán a pie de calle el próximo año.

El ante pasa de accesorio a prenda protagonista. En las últimas temporadas el ante volvió a colarse en accesorios o prendas que aportaban un contraste: bolsos, cazadoras, botas, etc. Pero de cara al 2027 se convierte en el centro de atención del look en faldas, camisas o tops e incluso conjuntos de cuerpo entero. Un material que combina perfectamente con otra tendencia de estilo clave que aparecerá: el estilo bohemio y folk propio de festivales como Coachella.

En las últimas temporadas el ante volvió a colarse en accesorios o prendas que aportaban un contraste: bolsos, cazadoras, botas, etc. Pero de cara al 2027 look en faldas, camisas o tops e incluso conjuntos de cuerpo entero. Un material que combina perfectamente con otra tendencia de estilo clave que aparecerá: el propio de festivales como Coachella. El "romantic" look . Como avanzábamos hace unos días hablando de las tendencias de esta temporada, el estilo romántico oscuro continuará presente en la siguiente temporada con camisas de manga ancha y encaje o abullonadas, lazos y fruncidos que provocan un efecto más dulce y coqueto de las prendas más básicas del armario.

. Como avanzábamos hace unos días hablando de las tendencias de esta temporada, el estilo romántico oscuro continuará presente en la siguiente temporada con que provocan un efecto más dulce y coqueto de las prendas más básicas del armario. Chaquetas cortas y materiales de piel o efecto piel . Las chaquetas largas, con volumen o clásicas cazadoras de cuero pasan a convertirse en chaquetas que realzan el volumen en la cadera y afinan la figura, de efecto piel y con un corte más sofisticado y a la vez effortless o minimalista.

. Las chaquetas largas, con volumen o clásicas cazadoras de cuero pasan a convertirse en chaquetas que realzan el y afinan la figura, de efecto piel y con un effortless o minimalista. Zapatos: El calzado también ha dejado sus influencias como los tacones peep-toes de marcas conocidas reivindicando esa vuelta al estilo de los 2000.

Si algo ha caracterizado a esta fashion week ha sido la multifacética función de la moda explorando los rincones entre lo artesanal y clásico y lo futurista, la vuelta de los 2000 y lo femenino y lo masculino, con trajes en mujeres reivindicando esa tendencia de work, y trayendo a su vez la falda como elemento clave del look sustituyendo al pantalón.

Entre las supermodelos que asistieron al desfile, aparte de Gigi Hadid, también destacaron Alex Cosani, Irina Shayk, Anok Yai o Vittoria Ceretti. También se dejaron ver figuras como Jennifer López, Maluma o Cardi B.

También se han dejado ver algunos invitados españoles como el actor Aron Piper y Aitana, que fue vestida de Fendi.

De cara al último día de esta semana de la moda la programación para el 28 de septiembre los últimos desfiles han sido de diseñadores como Banke Kuku, que ha cerrado esta gala con su colección, una artista y diseñadora nigeriana influyente en el trato de los colores en la moda y en sus colecciones para la Casa Real Británica.

Por último, aparecieron robots junto a las modelos en pasarela afrontando así la nueva cara de la moda y los nuevos retos de la era tecnológica y el mundo de la inteligencia artificial frente a la inteligencia artesanal.