Juan Duyos: "De pequeño ordenaba la nevera por colores"

Juan Duyos, sin lugar a dudas, es uno de los diseñadores españoles más relevantes, con una impecable trayectoria. Así lo viene demostrando desde hace décadas, y su último desfile junto a la firma Dolores Promesas en la pasada edición de la Semana de la Moda en Madrid ha sido un éxito indiscutible. "Estoy muy contento porque ha salido tal y como yo quería, tras muchos meses de trabajo sin parar, y los resultados han sido muy reconfortantes. Ha tenido una gran repercusión tanto a nivel personal como profesional; estamos todos muy contentos. A nivel de prensa también ha gustado mucho Dolores Promesas. Estoy encantado porque me llamaron para renovar la marca y reconozco que es un regalo", así me lo contó.

En el transcurso de la entrevista, comentó cómo veía en la actualidad la moda española. "Pienso que está en un momento muy bueno, porque hay grandes diseñadores y gente joven, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora mismo vendemos mucho a clientas de Venezuela, Colombia, México, Emiratos Árabes... gente que pasa por Madrid y compra. La gente joven está llevando la Marca España a un nivel alto. Para mí, profesionalmente como referente, tengo a Yves Saint Laurent y a Marc Jacobs. Yo empecé en 1993 con Manuel Piña y con mi marca en 1999. Con Manuel flipaba y aprendí mucho de él. Yo no soy de los que dicen que desde pequeño tenían claro a qué se querían dedicar, pero es cierto que la estética y la plástica me encantaban. Mi madre siempre recuerda que de pequeño ordenaba la nevera por colores", explicó entre risas.

Manuel está en un momento profesional muy bueno. "Ya no tengo tiempo de dormir la siesta, no paro de trabajar, soy presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) y director creativo de Dolores Promesas. La inspiración para este último desfile fue un jardín para embellecer a la mujer; lo aprendí de Piña. No tengo un color favorito porque entran todos en mi cabeza, y en cada colección voy a una gama de colores diferente; es mi manera de ver el mundo y hago mi trabajo de forma maravillosa. Tampoco tengo a una modelo como musa, eso me da igual. Han trabajado conmigo Elena Barquilla o Paola Dominguín, entre otras".