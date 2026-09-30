De Ana Milán a Rihanna, mujeres iconos de la moda en los desfiles de París

Como todos los años, el desfile de inauguración de la Semana de la Moda de París este lunes, 28 de septiembre, fue de la mano de L'Oréal Paris. El desfile tuvo lugar a los pies de la Torre Eiffel, en la plaza Joffre, según ha informado Vogue.

Este año el lema principal reivindica el empoderamiento individual y ser uno mismo en el mundo de la belleza y la moda con la participación de modelos y otras caras conocidas como intérpretes. Aunque París se convierte en el icono de esta reivindicación, el altavoz de este lema se extenderá a otras ciudades internacionales con el fin de "democratizar la belleza" tal y como ha asegurado la propia firma L'Oréal.

Para cumplir con este lema, mujeres de diferentes bellezas desfilaron en esta apertura de la semana de la moda parisina. Kristen Bell, actriz estadounidense y recién nombrada portavoz de la marca, se unió a la pasarela con otras mujeres conocidas como las modelos Heidi Klum o Cara Delevingne, las actrices Andie MacDowell, Yasmine Sabri y Simone Ashley o deportistas como Marie-José Pérec, triple campeona olímpica.

La supermodelo Kendall Jenner, icono de L'Oréal, fue la encargada de abrir el desfile. También destacaron rostros como el de la actriz española Ana Milán, que a sus 52 años conquistó la pasarela vestida con un diseño de palabra de honor de Balykina, una marca ucraniana, o la actriz y directora de origen mexicano Eva Longoria.

Además, la cantante Céline Dion volvió a embaucar a los asistentes una vez más con su voz. A principios de septiembre anunciaba su vuelta a la música después de un parón debido a la lucha contra una enfermedad neurológica poco frecuente que padece. Como informaba Vogue, Céline había comentado a Vogue Francia en 2024 su deseo de volver a la Torre Eiffel, un deseo que ha logrado cumplir.

Después de su aparición durante los Juegos Olímpicos de Francia cantando L'Hymne à l'amour en la Torre Eiffel la cantante, que se encuentra en Francia con motivo de sus conciertos en el Plenitude Arena, cerró el desfile de París vestida de Schiaparelli con su I'm Alive.

Madrid proyectó el desfile en directo a las 21:00, en unas pantallas gigantes colocadas en la plaza del Callao por segundo año consecutivo. También se colocaron pop-ups desde las 16:00 hasta las 22:00 con regalos de la marca, pruebas de maquillaje y pasarela para que el público pudiera desfilar al más puro estilo profesional.

Colección primavera-verano 2027 Dior | Fuente: Cordonpress

Desde ayer y hasta el 6 de octubre París acogerá los próximos avances de la moda y sus tendencias de primavera y verano de cara a la temporada de 2027 contando con firmas como Dior, Chanel o Loewe y otras casas como Balenciaga, Saint Laurent y Louis Vuitton —que será la encargada de cerrar el evento.

Este martes, día 29, se han podido disfrutar las colecciones de Dior, marcadas por los colores pastel, específicamente el rosa empolvado, los volúmenes y las asimetrías. Además se añade, a los avances del resto de desfiles internacionales previos, el punto como material de las prendas.

En los primeros invitados a estos desfiles se han dejado ver famosos como Rosalía Vila, Jennifer Lawrence, Rihanna o Patrick Criado. El segundo día deja ya algunas tendencias como el predominio de las faldas, las telas vaporosas y con transparencias y los maquillajes naturales, de cara lavada.