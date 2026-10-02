Cómo adaptar el jardín al frío: flores, frutas y verduras de otoño

En otoño los ciclos de muchas plantas llegan a su fin y las hojas se secan y caen. También es época de cosecha ante la llegada del frío inminente en invierno, pero eso no significa que todas las plantas tengan los mismos ciclos y necesidades.

Los jardines y huertos deben adaptarse a las estaciones tal y como lo hacen otras estancias en los hogares. No se pueden plantar las mismas flores, frutas o verduras si el temporal y las condiciones de la tierra han cambiado; la agricultura y la botánica tienen sus tiempos.

Las flores simbolizan claramente la temporada primaveral por sus colores y por ser la mejor época para buena parte de ellas. Pero algunas pueden decorar el hogar durante otras épocas del año.

Qué flores plantar

Los crisantemos . Si hay una flor que identifique bien al otoño, esos son los crisantemos. Son una flor especialmente usada en ramos funerarios y muy empleada el Día de Todos los Santos . Es una planta que debe estar en lugares muy iluminados , preferiblemente en interior, y regarse tres veces a la semana evitando mojar hojas y flores.

. Si hay una flor que identifique bien al otoño, esos son los crisantemos. Son una flor especialmente usada en ramos funerarios y muy empleada el . Es una planta que debe estar en , preferiblemente en interior, y evitando mojar hojas y flores. Los pensamientos. Una flor que suele decorar los balcones de muchas casas en esta época del año con sus colores amarillos y violáceos, ya que toleran bien el sol directo de otoño. Estas flores resisten bien el frío y las heladas—suaves— del otoño. Es recomendable regarlas cada dos o tres días y que el abono y el sustrato sean sueltos y ricos en materia orgánica.

Flor de azafrán, una de las flores más codiciadas, el llamado oro rojo. No solamente es una flor que destaca por su belleza, también soporta temporales más extremos, lo que la convierte en una flor viable de mantener en los últimos meses del año. La luminosidad es preferible en semisombra, recibiendo buena parte de luz al día, y un regado moderado, solo cuando la tierra esté seca. Estas flores se recolectan de madrugada, para evitar que se marchiten. Es una planta que necesita especial atención en plagas como plantas que le roben los nutrientes de la tierra o pequeños roedores que se alimentan de sus bulbos.

Flor de azafrán. | Fuente: Pexels

Las dalias. Una flor que resiste la bajada de las temperaturas de octubre. Necesita riego abundante y constante; para evitar que los tubérculos se estropeen, hay que reducir el riego progresivamente y desenterrarlos cuando las hojas se sequen.

Frutas y verduras que se adaptan al frío

Si, por otra parte, quieres plantar y cuidar frutas para esta época, árboles como los manzanos o los perales resisten mejor los climas fríos y requieren bastante exposición lumínica. Los cerezos y ciruelos también pueden adaptarse a climas templados con un suelo bien drenado.

Rabanitos. | Fuente: Pexels

Para las verduras, las mejores opciones son:

De hoja y tallo: acelgas, rúcula y canónigos. Se adaptan bien a climas fríos.

Bulbos y legumbres: ajos y habas. Se adaptan bien al clima frío y germinan mejor con la humedad.

Cultivos de raíz: remolacha y rabanitos. Tienen ciclos cortos y se adaptan bien a las temperaturas más bajas.

Son muchas las opciones para continuar con el huerto y proyectos de jardín a pesar de las condiciones climáticas y sus cambios y no dejar de lado el cuidado de las plantas en ningún momento del año.