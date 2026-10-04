Así es recorrer "la Toscana de Guadalajara" al volante del nuevo Fiat 500 Hybrid

Una escapada inspirada en la Toscana italiana siempre es un plan apetecible. En esta ocasión nos hemos trasladado hasta Guadalajara, entre parajes e historia, para disfrutar del Fiat 500 Hybrid, una evolución de su modelo clásico y que cumple casi un año de comercialización.

Un vehículo que fusiona la rica historia de la marca, el diseño italiano, con la tecnología más vanguardista y la sostenibilidad necesaria gracias a la tecnología híbrida para la movilidad urbana actual. Se trata de un homenaje a la planta de Mirafiori, en Turín, donde se fabrica íntegramente y que es el punto de partida de este estilo de vida tan italiano como colorista, así como los nuevos detalles como el skyline de la ciudad delineado en el salpicadero, que dejan claro cuál es su origen.

Fiat nos propuso una escapada a Guadalajara, concretamente a Brihuega, previo paso por el castillo de Torija, para probar un vehículo urbano que se adapta a la perfección a las carreteras urbanas y se mezcla con la tranquilidad del paisaje.

El castillo de Torija se sitúa en una zona privilegiada como cruce de caminos que se convirtió en una pieza clave en la defensa del Reino de Castilla. Durante la Guerra de la Independencia fue volado por orden del famoso Juan Martín el Empecinado, que estaba allí resguardado, para evitar que cayera en manos francesas. Tras muchos años de ruina, el edificio fue reconstruido en el año 1962, siendo actualmente propiedad de la Diputación Provincial de Guadalajara.

Desde allí nos dirigimos a Brihuega, villa conocida por sus campos de lavanda, hasta el hotel Castilla Termal Brihuega, un oasis de lujo y bienestar que se encuentra en la antigua sede de la Real Fábrica de Paños de Brihuega, en un edificio que se remonta al siglo XVIII, cuando Carlos III impulsó su ampliación basándose en la arquitectura neoclásica. Desde su historia, ahora invita a relajarse y huir de la rutina con su spa, a descansar en sus cómodas habitaciones y a descubrir la gastronomía local, donde no falta la lavanda.

Características técnicas

Bajo el capó del Nuevo 500 Hybrid late el motor híbrido FireFly de tres cilindros y 1,0 litros, combinado con una transmisión manual de 6 velocidades. Gracias a su sistema eléctrico de 12 V, este tren motriz mejora la eficiencia del combustible, ofreciendo una experiencia de conducción suave, accesible y con un equilibrio óptimo entre prestaciones y bajo consumo.

Disponible en tres carrocerías: Hatchback, 3+1 (disponible próximamente) y Cabrio, propulsado por el motor 1.0L FireFly Mild Hybrid, incorpora, según versiones, el avanzado sistema Uconnect 5 con pantalla de 10,25" y lo último en funciones de ayuda a la conducción.

En cuanto a la gama, tiene varios acabados, desde el POP, sencillo, elegante y funcional, o el ICON, un equilibrio entre tecnología y sofisticación optimizadas para la ciudad, entre las que figuran el frenado automático de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril y el reconocimiento de señales de tráfico.

En materia de seguridad, el vehículo está equipado con un completo conjunto de funciones de ayuda a la conducción.