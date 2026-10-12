El guiño taurino de Ayuso el 12-O con una torera de un traje de luces de José María Manzanares

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las asistentes al desfile militar y a la recepción posterior con motivo del día de la Fiesta Nacional de España.

Como es habitual en estas ocasiones, la presidenta ha optado por un look fiel a su estilo, reciclando un vestido en color 'azul royal' de la diseñadora sevillana Rocío Osorno que llevó durante uno de los actos organizados en Madrid, con motivo de la visita del papa León XIV a España el pasado mes de junio.

Se trata de un vestido de largo midi y líneas depuradas, con ligero vuelo. A diferencia del mes de junio, en el que lo combinó con una chaqueta del mismo color, ha optado por una torera bordada con motivos florales que tiene mucha historia.

Según la revista taurina Aplausos, la chaqueta ha sido confeccionada para la presidenta por la Sastrería Santos a partir del tejido y los bordados ornamentales de un traje de luces cedido por el torero José María Manzanares, que lució en la Feria de Abril de Sevilla de 2025. La elección de la chaqueta por parte de Díaz Ayuso encaja con el mundo de la tauromaquia, de la que es gran aficionada y defensora.

Pero no ha sido el único detalle relacionado con la tauromaquia por parte de Díaz Ayuso. Ha lucido unos pendientes largos en cascada con acabado en oro envejecido, inspirados en los "machos" que sirven de elementos decorativos en las chaquetillas del torero —colgando de las hombreras— y que se suelen elaborar con pasamanería, que puede ser de color oro, plata o negro.

Lo ha combinado con unos zapatos de salón en el mismo tono que el vestido, y ha optado por lucir el cabello recogido en un moño bajo, con algunos mechones sueltos que le enmarcaban la cara.