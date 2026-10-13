Manos secas y agrietadas por el frío: remedios y cuidados

Con la llegada del frío, las manos son una de las primeras partes del cuerpo en notar el cambio de temperatura. La tirantez, el enrojecimiento, la sequedad o incluso pequeñas grietas pueden aparecer con más facilidad durante los meses de invierno. Las cutículas, además, también sufren y pueden volverse ásperas, secas y propensas a agrietarse.

Aunque muchas veces se considera una consecuencia inevitable del invierno, existen algunas rutinas sencillas que ayudan a mantener la piel de las manos hidratada y protegida.

¿Por qué se resecan con el frío?

La piel de las manos es especialmente sensible porque es más fina y cuenta con pocas glándulas sebáceas. A esto se suman factores habituales durante los meses fríos, como el viento, las bajas temperaturas, la calefacción, el uso de guantes de materiales sintéticos o el contacto frecuente con productos de limpieza.

Por eso, además de protegerlas del frío, es importante mantener una hidratación regular. Utilizar una crema de manos varias veces al día, especialmente después de lavarlas, ayuda a prevenir la sequedad y la sensación de tirantez.

Hidratación y protección

La crema hidratante debe convertirse en un básico durante el invierno. Ingredientes como la manteca de karité, el aceite de oliva, el aceite de coco o el aceite de almendras pueden ayudar a nutrir la piel y a prevenir que se agriete.

Una opción es aplicar una capa de crema antes de salir a la calle y utilizar guantes para mantener las manos protegidas de las bajas temperaturas. También resulta útil tener siempre una crema a mano, ya sea en el bolso o en el lugar de trabajo.

A la hora de lavarlas, lo recomendable es evitar el agua demasiado caliente, ya que puede favorecer la sequedad y el enrojecimiento. También conviene utilizar jabones suaves y secarlas con una toalla o papel, en lugar de recurrir al aire caliente del secador.

Las cutículas y las uñas

El cuidado de las manos no termina en la piel. Las cutículas cumplen una función protectora alrededor de las uñas y, cuando están muy secas, pueden aparecer grietas y molestias.

Los aceites específicos para cutículas pueden ayudar a mantenerlas hidratadas, regeneradas y elásticas. Ingredientes como la caléndula, el aloe vera, el argán, el árbol de té o el eucalipto pueden formar parte de este tipo de productos.

Para aplicarlos, basta con poner una pequeña cantidad alrededor de las uñas y masajear suavemente con movimientos circulares hasta que el producto se absorba. La constancia es más importante que aplicar grandes cantidades de producto de forma puntual.

No nos podemos olvidar de las uñas, recuerda mantener tus uñas bien cuidadas y limpias.

Exfoliar, pero siempre con suavidad

La exfoliación también puede formar parte de la rutina de cuidado de las manos. Ayuda a retirar células muertas y facilita que posteriormente la piel pueda aprovechar mejor los productos hidratantes.

Sin embargo, no es necesario frotar con fuerza. La eficacia del exfoliante depende más de la regularidad que de la intensidad. Lo aconsejable es realizar movimientos suaves y hacerlo una o dos veces por semana para evitar irritar la piel.

Entre las opciones caseras se encuentran mezclas de azúcar y aceite de oliva, posos de café con miel y aceite de oliva o sal marina con aceite de coco.

Mascarillas para nutrir

Cuando la piel está especialmente seca, las mascarillas pueden aportar un extra de nutrición. Algunas alternativas caseras combinan ingredientes como la miel, el aceite de oliva, el yogur o el aguacate.

Una de las opciones consiste en mezclar miel y aceite de oliva y dejar actuar la preparación durante unos minutos antes de retirarla con agua tibia. También se puede utilizar aguacate mezclado con aceite de coco para aportar nutrientes a la piel.

Protegerlas del frío es fundamental

La hidratación por sí sola no basta. Cuando se sale al exterior, los guantes ayudan a proteger las manos de las bajas temperaturas y del viento. Es preferible optar por materiales que permitan cierta transpiración.

También conviene evitar el agua muy caliente y utilizar productos de limpieza con cuidado, ya que el contacto frecuente con ellos puede contribuir a resecar todavía más la piel.

A la hora de elegir una crema para unas manos especialmente secas o agrietadas, pueden resultar interesantes las fórmulas con ingredientes emolientes y regenerantes, como el aguacate, la manteca de karité, el ácido hialurónico o los aceites de almendras dulces. Otros componentes, como la caléndula, la centella asiática o el aloe vera, pueden ayudar a calmar las molestias asociadas a la sequedad, mientras que la rosa mosqueta y la urea también pueden ser útiles para la piel agrietada.

En definitiva, mantener una hidratación constante, proteger las manos del frío y prestar atención también a las cutículas permite afrontar el invierno con una piel más suave y cuidada.