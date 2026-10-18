Ana de Armas, Kim Kardashian, Los Javis o Taylor Swift: los mejores looks de la Academy Museum Gala
Los rostros más conocidos de Hollywood se han dado cita en Los Ángeles con motivo de la sexta edición de la Academy Museum Gala, que tiene como objetivo recaudar fondos para el museo del cine. Una cita que nos ha dejado una alfombra roja con unos estilimos muy interesantes.
La modelo Kendall Jenner, con un vestido formado por diferentes juegos de lunares de Valentino.
Ana de Armas, con un diseño de Louis Vuitton en color negro, de corte sirena, y falda con volumen. Destaca por el escote palabra de honor, con abertura central y redondeada.
Taylor Swift, que realizó una de las actuaciones de la noche, llevó un vestido de cuerpo palabra de honor y falda vaporosa con plisados en tono azul hielo de Dior.
Javier Calvo y Javier Ambrossi han sido dos de los invitados que no han querido perderse la Academy Museum Gala.
Kim Kardashian lució un vestido histórico de Balenciaga de 1951, con escorte en palabra de honor, en tono marfil y silueta ceñida con bordados de encaje, con un gran lazo en la espalda aporta volumen.
La actriz sudafricana Charlize Theron, una de las homenajeadas en la gala de este año, con un vestido de transparencias y encaje de negro de Tom Ford.
Demi Moore con un diseño con cuerpo negro y voluminosa falda malva de Standing Ground, la firma del diseñador irlandés Michael Stewart.
Amanda Seyfried con un vestido palabra de honor con lazos y pliegues en la falda de Prada.
El cantante Justin Timberlake y su mujer, Jessica Biel, con un vestido negro con cola y plumas de Tamara Ralph.
Elle Fanning, con un vaporoso vestido en tonos pastel y cuerpo de mariposa, de Valentino.
Eva Longoria con un elegante vestido negro, de cintura marcada y corte sirena, con detalles de pedrería.
Sofia Vergara , con un colorido vestido de corte sirena, escote asimétrico y bordadoscolor y bordados de Elie Saab.
Hailey Bieber, con vestido color rosa chicle de Chanel.
Adrien Brody y su mujer, Georgina Chapman con vestido de Marchesa.