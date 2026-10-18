El amor en los tiempos del alquiler

Hubo un tiempo en que los hombres prometían bajarte la luna. Ahora algunos se conforman con que les dejes subir al cuarto.

El otro día vi a unos okupas bañándose en una fuente. No sé si pretendían refrescarse, reivindicar el derecho al agua o inaugurar la temporada de baño municipal. En cualquier caso, pensé que la okupación había alcanzado un grado de sofisticación considerable. Ya no basta con ocupar una vivienda. Ahora también se ocupan las fuentes. Cualquier día nos encontramos a uno haciendo largos en la pila bautismal de una iglesia.

Yo también vivo de alquiler. Lo aclaro antes de que alguien me acuse de pequeña burguesa, terrateniente o especuladora inmobiliaria. Pago religiosamente por mis metros cuadrados, mi independencia y el privilegio de cerrar la puerta cuando me da la gana. La libertad tiene un precio. En Madrid, además, bastante obsceno. Sobrevivo en un ático al que resulta prácticamente imposible llegar. El ascensor se coge en otra planta y, sin llave, uno puede pasarse la eternidad buscando la manera de alcanzar mi domicilio. Kafka habría escrito aquí una novela. Yo, de momento, pago el alquiler.

Este domingo cumplo treinta y tres más tres. Treinta y seis años. Una edad estupenda. Tengo la juventud de los veinte y empiezo a sospechar que también cierta madurez de los cuarenta. Aunque, a juzgar por mis decisiones, ambas conviven sin haberse presentado formalmente. Esta tarde recibo a veinte personas en casa. O esa era mi intención antes de quedarme sin catering. Mi amigo y socio Martín, de Espacio Cubierto y tiempo encubierto, después de estudiar las particularidades arquitectónicas de mi vivienda, ha considerado que subir las bebidas por ocho escalones constituye una empresa logística incompatible con la dignidad humana. No sé qué habría sido de la conquista de América con semejantes criterios.

Así que este año, en lugar de regalos, he pedido algo de un gusto absolutamente cuestionable. Que cada invitado traiga lo que vaya a beber. Y eso que tengo una bodega en casa, varias botellas de champán, alguna de champú anticaspa y bastante vino. Pero una cosa es tener una bodega y otra conseguir que veinte personas sobrevivan a una fiesta sin declarar el estado de emergencia.

A los treinta y seis una empieza a comprender que la verdadera elegancia consiste en poder permitirse ciertas vulgaridades.

Y hablando de vulgaridades, existe una nueva modalidad de okupación que no requiere de pancartas ni intervención policial. Basta una sonrisa, dos cenas, cierta habilidad para decir "te quiero" y un cepillo de dientes estratégicamente abandonado en el cuarto de baño. Se llama hobosexualidad. No me lo he inventado yo, el término -digo-.

El hobosexual no busca exactamente el amor. Busca domicilio. No se enamora de tus ojos, sino de tus ventanas. No sueña con compartir una vida, sino con compartir unos gastos que, a ser posible, paguéis a medias. Su ideal romántico no es envejecer juntos. Es conseguir una copia de las llaves.

Durante siglos, el matrimonio fue también una operación patrimonial. Había dotes, herencias, apellidos y tierras. El romanticismo vino después, con sus poemas, sus suicidios literarios y sus enfermedades del corazón. Ahora hemos conseguido cerrar el círculo. Hemos vuelto al amor de conveniencia, pero sin notario y con cuenta de Netflix compartida. La diferencia es que antes uno se casaba para adquirir patrimonio. Ahora algunos se enamoran para ahorrarse el alquiler.

Sería injusto convertir la precariedad en un defecto moral. No tener casa no convierte a nadie en un aprovechado, del mismo modo que tenerla no garantiza la nobleza de espíritu. El problema comienza cuando la necesidad se disfraza de sentimiento y alguien descubre que resulta más económico conquistar un corazón que firmar un contrato de arrendamiento.

Quizá por eso me gusta tanto mi ático imposible. Para llegar hasta mí hay que tener cierta determinación. Superar escaleras, ascensores absurdos, puertas cerradas y una arquitectura que parece diseñada para desalentar visitas. Aunque, bien pensado, el amor nunca ha entendido demasiado de distancias ni de códigos postales. Hay quien recorre kilómetros para verte y quien, viviendo a dos calles, no encuentra el camino.

Hay amores de ciudad y amores de campo. Amores que huelen a asfalto y otros a encinas, a jara y a esa vida que transcurre entre vacas y silencios. Y qué suerte cuando uno encuentra a alguien con quien el hogar deja de ser una dirección para convertirse en una compañía.

Conocí a mi ángel un domingo de madrugada, cuando el domingo ya empezaba a llamarse lunes. El martes recorrió doscientos kilómetros solamente para conocerme, invitarme a cenar y descubrir qué había detrás de aquella primera conversación.

A mí, que vivo en un ático al que ni los repartidores de Glovo (todo mi respeto hacia ellos) consiguen llegar, aquello me pareció una declaración de intenciones bastante más convincente que cualquier promesa de amor eterno. Hay hombres que recorren doscientos kilómetros para verte y otros que recorren dos metros para instalarse en tu sofá (sofá que tengo desde hace menos de un año). Supongo que esa es la diferencia entre el romanticismo y el oportunismo.

Hoy domingo cumplo treinta y seis años. Y entre la juventud que todavía me sobra y la madurez que empieza a asomarse, he comprendido que el amor no consiste en encontrar a alguien con quien compartir una casa, sino en encontrar a alguien por quien merezca la pena salir de ella. Y si hay vacas, mejor. El champán, en cambio, podemos compartirlo. Siempre que alguien consiga subirlo.