El secreto para lavar el edredón nórdico y conservarlo: trucos y pasos clave sin riesgos

El cambio de estación marca el regreso del nórdico a las camas, pero su limpieza y conservación requieren algunos cuidados para evitar que el relleno pierda volumen y aparezcan humedad, olores o moho.

Con la llegada de los meses fríos, el edredón nórdico vuelve a convertirse en uno de los grandes aliados para combatir las bajas temperaturas. Sin embargo, cuando llega el momento de lavarlo y guardarlo, surgen las dudas sobre cómo hacerlo sin dañar el tejido o apelmazar el relleno.

Mantener una correcta higiene de este textil es importante para garantizar un descanso saludable y, además, ayuda a prolongar su vida útil. Aunque el procedimiento depende del tipo de relleno, existen algunas recomendaciones básicas que permiten mantenerlo en buenas condiciones.

La frecuencia de lavado

La frecuencia de lavado depende principalmente del uso que se haga del nórdico. Si se utiliza con funda nórdica y se airea de forma habitual, no es necesario lavarlo continuamente. En estos casos, basta con realizar una limpieza una o dos veces al año, generalmente al finalizar la temporada.

Si no se utiliza funda o se producen manchas accidentales, será necesario aumentar la frecuencia de lavado. Entre las limpiezas completas también puede recurrirse a una limpieza en seco profesional cada tres o cuatro años.

Antes de ponerlo en la lavadora

Uno de los primeros pasos consiste en consultar las indicaciones del fabricante. La etiqueta permite saber qué temperatura admite el edredón y si puede lavarse en casa o necesita una limpieza profesional. También es importante revisar las costuras y el tejido para comprobar que no existen roturas o descosidos por los que pueda escaparse el relleno.

Otro aspecto fundamental es la capacidad de la lavadora. El nórdico debe poder introducirse en el tambor con suficiente espacio para moverse. Si queda demasiado comprimido, no se lavará correctamente y podría dañarse.

Según el tipo de relleno

El tipo de relleno determina buena parte de los cuidados que necesita el edredón.

Los rellenos de pluma o plumón natural son más delicados, especialmente frente a las altas temperaturas, y necesitan más tiempo para secarse. Por ello, se recomienda reducir la frecuencia de lavado y optar por programas delicados y agua fría, o recurrir a un servicio profesional.

Los rellenos sintéticos, por su parte, son más resistentes y toleran mejor los lavados frecuentes. En general, pueden lavarse a temperaturas de hasta 40 ºC y su secado resulta más sencillo.

El truco para que no se apelmace

Uno de los principales problemas al lavar un nórdico es que el relleno termine concentrándose en determinadas zonas y pierda su esponjosidad. Para evitarlo, existe un sencillo truco: introducir dos o tres pelotas de tenis nuevas o limpias en el tambor, preferiblemente dentro de unos calcetines.

Durante el lavado y el secado, el movimiento de las pelotas ayuda a repartir el relleno y evita que se compacte, favoreciendo que el edredón recupere su volumen.

Así debe lavarse

Una vez comprobadas las indicaciones del fabricante, conviene utilizar un detergente suave y evitar la lejía y los blanqueadores. El programa debe ser delicado, con una temperatura moderada —de hasta 40 ºC— y un centrifugado a bajas revoluciones. Si surgen dudas, se recomienda lavarlo en un programa de agua fría.

También es recomendable realizar un aclarado adicional para asegurarse de que no quedan restos de detergente entre las fibras.

En cuanto a los productos empleados, algunas recomendaciones apuntan al uso de oxígeno activo para ayudar a eliminar olores y bacterias y a sustituir el suavizante por vinagre blanco.

Si el lavado debe hacerse a mano, puede realizarse en la bañera, disolviendo previamente el detergente en agua templada. El edredón debe sumergirse poco a poco, removerse periódicamente y aclararse varias veces hasta eliminar por completo los restos de jabón.

Un secado sin riesgos

Después del lavado llega uno de los momentos más importantes: el secado. Un edredón que conserva humedad en su interior puede acabar desarrollando malos olores o incluso moho.

Hay dos opciones:

Si se utiliza secadora, lo aconsejable es seleccionar un programa a baja temperatura y volver a introducir las pelotas de tenis para ayudar a recuperar el volumen. En caso de optar por el secado al aire, el edredón debe colocarse en horizontal, sobre una superficie plana y bien ventilada. Es preferible evitar la exposición directa al sol y cambiarlo de posición periódicamente para favorecer un secado uniforme y repartir el relleno.

Cómo conservarlo

Los cuidados del nórdico no terminan después del lavado. Para mantenerlo en buenas condiciones, conviene sacudirlo cada mañana y ventilar el dormitorio para eliminar la humedad acumulada durante la noche. Cuando el tiempo sea seco, también puede airearse en el exterior durante una o dos horas.

Asimismo, es recomendable evitar sentarse o dormir directamente sobre el edredón, ya que la presión puede desplazar el relleno y reducir su capacidad aislante.

Cuando termine la temporada de frío, el nórdico debe guardarse completamente seco, doblado o enrollado sin ejercer una compresión excesiva. Lo más aconsejable es utilizar una bolsa transpirable de algodón y conservarlo en un lugar fresco y protegido de la humedad.

De esta forma, el edredón estará preparado para volver a la cama cuando bajen de nuevo las temperaturas y podrá conservar durante más tiempo su volumen y sus propiedades.