Josie y el estilo de Leonor y Sofía: "Si tienen que tender al horterismo que lo hagan ya"

Durante un evento en el Teatro Real, el estilista televisivo Josie atendió a los medios de comunicación con su habitual espontaneidad y ofreció un pormenorizado análisis sobre la evolución pública de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Preguntado por el aspecto que lucen en sus apariciones institucionales las hijas de los Reyes, el experto recalcó que ambas se encuentran en una evidente fase de experimentación propia de su edad. A su juicio, la configuración de una personalidad estética requiere tiempo y margen de maniobra, por lo que resulta prematuro exigirles una impronta definitiva: "Están en una fase de experimentación. Déjalas volar a ver a qué derroteros nos llevan. Están muy verdes en todo ese mundo. Subir una escalera y ellas están en los primeros peldaños. No te digo en el número uno, pero no han llegado ni a la mitad, son unas niñas", subrayó.

Lejos de formular una crítica destructiva, Josie abogó por que la heredera y su hermana exploren sin prejuicios ni encorsetamientos rígidos, recomendando incluso atreverse con propuestas arriesgadas mientras sigan forjando su identidad. "Que investiguen muchísimo. Si tienen que tender al horterismo que lo hagan ya, porque luego será demasiado tarde", argumentó Josie, quien insistió en que "es importante investigarse a uno mismo. Sobre todo que intenten conocerse. Y la soledad. Para vestir muy bien, para perfumarte, para plantearte tu existencia y tu mundo y tu relación con todo esto, creo que tienes que pasar muchos momentos en soledad" ha sentenciado.

El colaborador aprovechó también la ocasión para valorar las recientes quejas de Alejandra Rubio sobre el relevo generacional en la pequeña pantalla. Josie defendió la importancia de la experiencia y el oficio frente a la inmediatez, destacando que la veteranía en televisión continúa siendo un factor determinante: "La gente se cree que es muy fácil de hacer. Y eso lleva un tiempo. Entiendo lo que dice, pero ella también tiene que comprender que la edad se considera un grado".