Pola Jankowska, psicóloga, sobre ligar en las discotecas: "Es el peor entorno para encontrar pareja"

La psicóloga Pola Jankowska considera que la discoteca es el peor sitio para buscar pareja. Así explicó en Economía para quedarte sin amigos, de esRadio, donde habló sobre La estafa de la modernidad, el libro que ha escrito.

Jankowska es polaca, aunque vive entre Madrid y Polonia. "Yo soy psicóloga", explicó, y tiene "comunidades de acompañamiento para hombres y mujeres, son dos comunidades separadas, que quieren construir relaciones estables, pero […] les cuesta en este mundo moderno". La joven tiene un montón de seguidores en Instagram. El subtítulo del libro resume su tesis de forma clara: Descubre por qué llevar una vida tradicional puede hacerte más feliz que llevar una vida moderna.

Para hablar del ocio nocturno, la autora se remitió a investigaciones. Recordó que en el libro explica que "los estudios psicológicos demuestran que las relaciones que se forman en contextos de fiesta y alcohol no suelen durar, porque nuestra percepción está alterada", y atribuyó esa alteración al alcohol, pero también a los estímulos externos y a la dopamina.

Según Jankowska, "muchas personas, sobre todo jóvenes, salen a las discotecas para conocer a alguien, pero realmente es el peor entorno para encontrar pareja, porque realmente no estás conociendo a la persona, sino más bien la visión de esta persona que ves en este momento con tantos estímulos".

Sobre si acumular encuentros termina dejando un vacío, la psicóloga respondió con una comparación: "Es como comer un postre antes de la comida, ya no quieres la comida". Y, en este sentido, añadió: "Y el postre cada vez sabe menos dulce". En su opinión, la intimidad "debería ser algo especial y reservado para una persona especial".

Dos amigas, dos formas de salir

El libro compara a una amiga y un amigo "moderno y tradicional en diferentes situaciones de la vida" y añade después una explicación psicológica, basada en estudios, de por qué lo que hace el tradicional puede hacer más feliz a largo plazo. Son ejemplos que la autora ha visto en la vida real, en Madrid, aunque no ha puesto los nombres para que no se enfaden los protagonistas.

Uno de los capítulos transcurre de fiesta. En él, la moderna "se queda hasta el final, busca el after, busca estímulos". La tradicional, en cambio, dice: "Vale, ya se acabó mi tiempo, ya me voy a dormir porque he venido aquí precisamente para disfrutar con mis amigos y no para buscar el lío de una noche". La moderna piensa otra cosa: "A lo mejor encuentro a un chico, a lo mejor no".

El choque al llegar a España

La autora contó que el contraste lo vivió en primera persona. "Yo no me consideraba mujer tradicional en mi país. Yo me consideraba bastante moderna con mente abierta", explicó.

Pero, según relató, "cuando llegué aquí me empezaron a etiquetar como mujer tradicional, aburrida, retrasada solo porque no quería, por ejemplo, con mi edad acostarme con chicos en discotecas". También porque, "cuando yo salía con alguien estaba buscando, entre comillas, un marido y no algo pasajero, porque en mi cultura es así".

Una cita con reserva y sin beso

La escena del restaurante fue otra de las que comentaron en el programa. En la versión tradicional, el hombre coge la carta, le pregunta a la mujer qué le gusta y se encarga de pedir. "Y el moderno ni siquiera todavía tiene la mesa porque no ha hecho reserva y está fluyendo", describió.

Jankowska defendió que el hombre pague la cena "partiendo de la idea de que lo que buscamos son relaciones estables y duraderas, porque es lo más sano para nuestra salud mental".

Sobre la cuenta, sostuvo que "el acto de invitar, de pagar la cena no se trata de dinero, se trata lo que realmente representa este dinero en este contexto, que es […] te agradezco por tu tiempo, tomo la iniciativa". Al final de esa cita del libro, él la lleva a casa y "no pasa nada, o sea, ni un beso", algo que para ella demuestra disciplina y valores.

Estabilidad antes que estímulos

Para explicar qué buscan las mujeres en una pareja, la psicóloga mencionó un estudio intercultural de David Buss. Según su resumen, en todas esas culturas lo importante para las mujeres es la estabilidad, la parte económica y el estatus. "No porque todas las mujeres son unas interesadas, sino porque esto precisamente transmite el sentimiento de seguridad", matizó.

Añadió que el dinero no basta, porque un hombre puede tenerlo y ser muy inestable emocionalmente o agresivo. Por eso aclaró el sentido que da a la palabra "proveer": "No se trata de proveer a nivel económico, se trata de proveer a nivel emocional, también físico".

Parejas nacidas en los comentarios

Jankowska contó que le están pidiendo poner en contacto a las personas de sus comunidades y que estudia organizar una plataforma o un encuentro en persona para gente con valores parecidos. Richard propuso el formato: "Una fiesta al aire libre, […] no por la noche, no en la discoteca".

La psicóloga aseguró que "ya tengo algunos casos de éxitos, entre comillas, que se conocieron a través de mi Instagram, de mis redes, porque estaban buscando lo mismo". Según contó, "se conocieron en comentarios y unos se compraron una casa juntos ya".