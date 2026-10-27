El comentado look de Lamine Yamal: maxiplumas de Chanel y estilismo de la hermana de Rosalía

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal no necesitó un Balón de Oro para ser protagonista de la alfombra roja. El futbolista llegó a la gala celebrada en el London Palladium acompañado de su novia, Inés García, luciendo un voluminoso broche de plumas de color rosa empolvado que lucía en el lado izquierdo del pecho, con el que captó todas las miradas.

Asesorado por su estilista, Pili Vila, hermana de Rosalía, Yamal dejó de lado el esmoquin tradicional y eligió un traje negro de silueta moderna, con pantalones anchos y una chaqueta corta, tipo torera, con solapas satinadas cerrada con un botón dorado, combinado con camisa negra y pajarita del mismo color. En cuanto al broche, se trata de una pieza tridimensional de plumas finas diseñada por Matthieu Blazy para Chanel.

Inés García @Carlos de Lucas para YSL

Delante de las cámaras, Yamal posó con Inés García, que lució un vestido confeccionado a medida por Giuseppe di Morabito con hombros estructurados, manga larga y guantes integrados, que combinó con unos zapatos de Christian Louboutin, joyas de Repossi y maquillaje y peluquería a cargo de Alba Moya para YSL Beauty.

No es la primera vez que vemos este broche sobre una alfombra roja, ya que Pedro Pascal llevó el mismo broche en la pasada edición de los Oscar, el pasado mes de marzo. También lo llevó la boxeadora Imane Khelif durante el Festival de Cannes de 2026.

Pedro Pascal, Lamine Yamal e Imane Khelif con maxibroche de Chanel

No es la primera vez que Lamine Yamal luce complementos de Chanel, ya que el futbolista siempre ha mostrado mucho interés por la moda y suele seguir las tendencias, dando relevancia a los complementos de lujo combinándolos con grandes marcas de estilo urbano y alta costura.

Le hemos visto luciendo bolsos de Hermès, Gucci, Goyard o, recientemente, dos piezas de Chanel en color rosa y amarillo para acudir a una convocatoria de la selección española de fútbol, concretamente una de las más clásicas de la firma francesa, el 2.55, creado por Gabrielle Chanel en 1955, con tejido matelassé y bandolera de eslabones.