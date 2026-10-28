El lujoso baúl de Louis Vuitton que protege el Balón de Oro… que no es de oro macizo

Como cada año, el mejor jugador y jugadora de fútbol del mundo han sido galardonados con el Balón de Oro de 2026, creado por la revista France Football, y que en esta edición ha premiado a Harry Kane y Alexia Putellas, que han tomado el relevo de Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí.

En una ceremonia que cambió París por Londres y quiso rendir homenaje al primer ganador del trofeo, el inglés sir Stanley Matthews, que obtuvo el galardón en 1956, pudimos ver el trofeo.

¿El Balón de Oro es realmente de oro?

Alexia Putellas y Harry Kane, Balón de Oro 2026

Desde sus primeras ediciones, la firma encargada de realizar el Balón de Oro es la histórica casa de joyería francesa Mellerio, fundada en 1613, y que es la marca de joyería más antigua del mundo.

Mellerio comienza a trabajar en el trofeo seis meses antes de la entrega, con un método de producción realizado por artesanos que participan en el montaje, engaste, el cincelado y el dorado final, hasta su imagen final, y que requiere casi cien horas de trabajo.

Alexia Putellas y Harry Kane, Balón de Oro 2026

La principal curiosidad es que el Balón de Oro no es de oro macizo. La esfera se realiza a partir de dos semiesferas de latón, que permite no sólo trabajar el metal, sino también que pueda tener la forma deseada. Una vez soldado, un cincelador marca a mano los 32 paneles que tiene un balón de fútbol. Una vez pulido, la pieza recibe un baño de oro y se coloca sobre una base de pirita, un mineral que posee reflejos metálicos y su apariencia dorada, que incluye el logo de France Football. Una vez se sabe quién es el ganador, un grabador incorpora el año de la edición y el nombre del ganador.

Sobre sus dimensiones, peso y posible precio, ni France Football ni Mellerio publican estos datos, aunque el trofeo podría pesar alrededor de unos 6 o 7 kilos.

Louis Vuitton elabora el baúl que protege el trofeo

Por cuarto año consecutivo, el baúl a medida que protege el Balón de Oro masculino y femenino fue diseñado por Louis Vuitton y ha sido confeccionado en el histórico taller de la marca en Asnières-sur-Seine. Una colaboración que comenzó en 2023, cuando Messi conquistó su octavo Balón de Oro y Aitana Bonmatí, el primero.

Está realizado en la icónica lona Monogram, el estampado creado por Georges Vuitton en 1896 como homenaje a su padre y que este año cumple 130 años. Tanto los bordes, como los ribetes son de lozina y las esquinas y los cierres son de latón, mientras que el interior está revestido de microfibra negra. La novedad de este año es que, en los paneles abatibles del frontal, lucen una V dorada, de 'victoria' y de 'Vuitton'.

Además del baúl del Balón de Oro, Louis Vuitton ha creado otros baúles como el de la Copa Mundial de la FIFA, la Copa del Mundo de Rugby, la Fórmula 1, Roland-Garros, la Copa Davis, el trofeo Larry O'Brien de la NBA y el de la America's Cup.